Καλεσμένη τη Μαλού είχαν η Μαρία Ηλιάκη και ο Κρατερός Κατσούλης στην εκπομπή τους «Νωρίς Νωρίς» σήμερα Τρίτη (23/6). Οι τρεις τους συνομίλησαν για την πορεία της τραγουδίστριας ενώ αναφέρθηκαν και στον σύζυγό της, Χουάν Ροντρίγκες.

«Στις 40 μέρες μετά τη γέννα, γύρισα στη δουλειά. Ποτέ δεν σταμάτησα. Ίσως αν γύριζα τον χρόνο πίσω να μην το έκανα. Να έδινα λίγο χρόνο να συνέλθω ψυχικά, σωματικά, να είμαι λίγο πιο κοντά στο παιδί. Ξέρεις, όλη αυτή η εργασιομανία κάποιες στιγμές στη ζωή μας πρέπει λίγο να χαλαρώνει. Γιατί αυτές οι στιγμές περνάνε και δεν ξαναγυρνάνε» επεσήμανε χαρακτηριστικά η Μαλού.

«Στη δουλειά μας υπάρχει αυτό το άγχος του να μη λείψεις, του να είσαι συνεπής. Είναι πολύ κουραστικό και, όταν μια μητέρα γεννάει και είναι σε αυτή τη φάση της ζωής της, δεν είναι και πολύ εύκολες οι αντοχές σε όλα τα επίπεδα.

Είναι κάτι καινούργιο στη ζωή σου έτσι που ακόμα δεν έχεις συνειδητοποιήσει τι έχει γίνει, πώς, τι, πόσο θα το φροντίσω, τι θα κάνω και αυτά, οπότε μοιράζεται ο χρόνος σου και δημιουργείται ένα έξτρα άγχος, να το πω έτσι» δήλωσε.

«Ο άντρας σου είναι Κουβανός-Κουβανός; Με τα όλα του;», τη ρώτησε η Μαρία Ηλιάκη.

«Ναι, βέρος! Με τους χορούς του! Μοιάζουμε, είναι κι αυτοί φωνακλάδες, έξω καρδιά. Όταν έχει όρεξη, μου μαγειρεύει κάτι με μαύρα φασόλια, με ρίζες που έχουν εκεί. […] Εγώ σκέψου δεν έχω πάει ακόμα στην Κούβα, δεν είναι και πολύ εύκολη χώρα να πας και με ένα παιδί. Επίσης και οι δουλειές μας δεν ευνόησαν, γιατί δεν θα πας για 5 μέρες, χρειάζεσαι τον χρόνο σου.

Ο άντρας μου έχει 4 χρόνια να πάει. Είναι λίγο πιο πίσω από ό,τι είναι η τεχνολογία εδώ σε εμάς, οι μεταφορές, όλα αυτά, οπότε έχει κάποιες πρακτικές δυσκολίες. Αλλά είναι πανέμορφα», απάντησε η Μαλού.