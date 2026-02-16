O Akylas με το «Ferto» πήρε εισιτήριο για Βιέννη και για την Eurovision ξεσηκώνοντας, το βράδυ της Κυριακής (15/02) το κοινό με το τραγούδι του. Η Μαρία Ηλιάκη, ήταν μέλος της κριτικής επιτροπής του Εθνικού Τελικού της Eurovision και το πρωί της Δευτέρας (16/02), ο συμπαρουσιαστής της, Κρατερός Κατσούλης στην εκπομπή της ΕΡΤ «Νωρίς νωρίς» της ζήτησε το λόγο που δεν τον είχε ενημερώσει σχετικά.

Η Μαρία Ηλιάκη του ζήτησε συγγνώμη και του εξήγησε πως υπήρχε ρήτρα εχεμύθειας και αυτός ήταν ο μόνος λόγος που δεν του είχε πει νωρίτερα ότι θα είναι μέλος της κριτικής επιτροπής.

«Χίλια συγγνώμη που δεν σας το είπα νωρίτερα, δεν επιτρεπόταν. Υπήρχε ρήτρα εχεμύθειας. Έπρεπε να δείτε το κινητό μου μετά την ανακοίνωση της επιτροπής» περιέγραψε η Μαρία Ηλιάκη στους συνεργάτες της και απευθυνόμενη στον Κρατερό Κατσούλη, είπε: «Είχα πάρα πολλές τύψεις που δεν σου το είπα εσένα».

«Από την αρχή της βραδιάς ήταν όλα τα παιδιά πολύ δεμένα. Επειδή ήρθαν κι εδώ όλα τα παιδιά, ήταν όλα τους καλά παιδιά, ψαγμένα και δημιουργικά. Δεν βαριόσουν μαζί τους, είχες πράγματα να συζητήσεις», σχολίασε η παρουσιάστρια αμέσως μετά.

«Ο πρόεδρος της διεθνούς επιτροπής μου έδωσε τα στοιχεία του, ανταλλάξαμε τηλέφωνα. Ήταν από τη Μολδαβία, μου έχει δώσει την κάρτα του. Θα έχω… πρόταση από τη μολδαβική τηλεόραση, θα πάω», ανέφερε αμέσως μετά με χιούμορ η Μαρία Ηλιάκη.

Για τη σύντομη στιχομυθία της με τον Γιώργο Καπουτζίδη, η Μαρία Ηλιάκη αποκάλυψε χαριτολογώντας: «Εγώ τους απείλησα. Μου λέει ο Καπουτζίδης στο τέλος “Μαρία μου, πώς πέρασες;”. Του λέω “Γιώργο, καταπληκτικά! Κολαούζος στη Βιέννη!”. Με κοιτάει κάπως περίεργα και μετά μου χαμογελάει και μου λέει “Ό,τι θες”. Λέω από μέσα μου “αφού δεν το εννοείς”».

Αντέδρασε ο Λιάγκας

Την αντίθεσή του με την παρουσία της Μαρίας Ηλιάκη σα μέλος της κριτικής επιτροπής για τον Εθνικό Τελικό της Eurovision 2026 εξέφρασε ο Γιώργος Λιάγκας το πρωί της Δευτέρας στον «αέρα» του «Πρωινού» του Ant1.

Αρχικά, ο Γιώργος Λιάγκας είπε τα εξής: «Η επιτροπή των Ελλήνων ήταν άνθρωποι γνώστες της μουσικής; Η Μαρία Ηλιάκη τι σχέση έχει με τη μουσική; Η μόνη σχέση της Μαρίας Ηλιάκη με τη μουσική ήταν τότε που χόρευε τσιφτετέλι στην εκπομπή του Μουτσινά. Επειδή έχει εκπομπή στην ΕΡΤ, δεν τη νομιμοποιεί να είναι στην κριτική επιτροπή. Έχει κάνει τόση τεράστια καριέρα στην τηλεόραση η Μαρία Ηλιάκη που μπορεί να κρίνει σκηνική παρουσία; Επειδή έχει μια πρωινή εκπομπή στην ΕΡΤ που δεν την βλέπει άνθρωπος; Αλήθεια τώρα»;

Στη συνέχεια, ο Πάνος Κατσαρίδης ανέφερε από την πλευρά του τα εξής: «Καταλάβαμε πάρα πολύ καλά ότι αυτό το πράγμα είναι ένα σκάνδαλο. Ο φίλος μου ο Μιχάλης Μαρίνος που είναι ένας υπέροχος ηθοποιός, δεν είχε καμία δουλειά να είναι στην επιτροπή. Γιατί είναι στην επιτροπή; Επειδή έπαιζε στο Παρά Πέντε του Καπουτζίδη; Σε παρακαλώ πολύ! Η Μαρίνα Σπανού είναι μια φανταστική ανερχόμενη καλλιτέχνιδα. Τι δουλειά έχει να είναι στην επιτροπή; Γέλαγε η Ελλάδα με τη Μαρία Ηλιάκη, όπως και πέρυσι με τη δικηγόρο Τζένη Μελιτά».