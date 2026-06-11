Σε επίπεδο δηλώσεων είναι προς το παρόν η αντιπαράθεση του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν με τον Μπενιαμίν Νετανιάχου, όμως πολλοί αναλυτές εκτιμούν ότι υπάρχει πιθανότητα η αντιπαράθεση της Τουρκίας με το Ισραήλ να κλιμακωθεί και στο πεδίο. Οι δύο χώρες συγκαταλέγονται στις ισχυρότερες στρατιωτικές δυνάμεις της περιοχής. Και οι δύο είναι σύμμαχοι των Ηνωμένων Πολιτειών και διαθέτουν ανεπτυγμένη αμυντική βιομηχανία.

Ταυτόχρονα, εκπροσωπούν πολύ διαφορετικές ιδεολογίες: το Ισραήλ κυβερνάται από μια δεξιά παράταξη με αυξανόμενα θρησκευτικά και εθνικιστικά χαρακτηριστικά, ενώ η Τουρκία από ένα συντηρητικό, λαϊκιστικό κόμμα με ισλαμικό προσανατολισμό.

Μιλώντας στην κοινοβουλευτική του ομάδα, ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν κατηγόρησε την κυβέρνηση του Ισραήλ και τον Νετανιάχου ότι «αποσταθεροποιεί την Ανατολική Μεσόγειο» και «λειτουργεί κυριολεκτικά ως εστία φυματίωσης και εργοστάσιο διχόνοιας, προκαλώντας συνεχώς αναταραχές σε μια ευρεία περιοχή», ενώ τόνισε ότι η τουρκική ασφάλεια συνδέεται άμεσα με τις εξελίξεις σε Συρία και Λίβανο. «Η ασφάλεια της Τουρκίας δεν ξεκινά από την Αντιόχεια, αλλά από το Χαλέπι, τη Δαμασκό και τη Βηρυτό. Δεν θα ανεχτούμε καμία επιβολή γεγονότων στις χώρες των αδελφών μας, ούτε θα κλείσουμε τα μάτια σε επιθέσεις», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Είχαν προηγηθεί και οι δηλώσεις του υπουργού Εσωτερικών της Τουρκίας, Μουσταφά Τσιφτσί, που είπε ότι ελπίζει να δει την «απελευθέρωση» της Ιερουσαλήμ. Συνέκρινε αυτόν τον στόχο με τις πρόσφατες συγκρούσεις μεταξύ Αρμενίας και Αζερμπαϊτζάν, καθώς και στη Συρία, όπου περιοχές «απελευθερώθηκαν» από τους αντιπάλους τους.

Απαντώντας, ο Ισραηλινός υπουργός Άμυνας, Ισραέλ Κατζ, τόνισε προς τον Τούρκο αξιωματούχο ότι «η Ιερουσαλήμ είναι η πρωτεύουσα του εβραϊκού λαού εδώ και 3.000 χρόνια και θα παραμείνει για πάντα πρωτεύουσα του Ισραήλ. Εσείς και η Οθωμανική Αυτοκρατορία που ονειρεύεται ο Ερντογάν, αντίθετα, έχετε καταρρεύσει και δεν πρόκειται να επιστρέψετε ποτέ. Δυστυχώς, δεν έχετε μάθει τίποτα από την κληρονομιά του Ατατούρκ, ο οποίος εργάστηκε για να μετατρέψει την Τουρκία σε ένα σύγχρονο κράτος. Αντίθετα, εργάζεστε για να σύρετε τη χώρα πίσω σε μια σκοτεινή και οπισθοδρομική εποχή».

Ο Κατζ το συνέχισε γράφοντας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης: «Προς τον Τούρκο υπουργό Εσωτερικών που ονειρεύεται να διοικήσει την Ιερουσαλήμ και εξαπολύει απειλές, λέω το εξής: Η Ιερουσαλήμ δεν είναι η Κωνσταντινούπολη και το Κράτος του Ισραήλ δεν είναι μια καταρρέουσα Σταυροφορική Αυτοκρατορία. Το Ισραήλ είναι ένα ισχυρό και αποφασισμένο κράτος που έχει αποδείξει την ικανότητά του να υπερασπίζεται τον εαυτό του απέναντι σε κάθε απειλή».

Kudüs’ü yönetmeyi hayal eden ve tehditler savuran Türkiye İçişleri Bakanı’na şunu söylüyorum:



Kudüs, Konstantinopolis değildir ve İsrail Devleti de çökmekte olan bir Haçlı İmparatorluğu değildir. İsrail, her türlü tehdide karşı kendini savunma kapasitesini kanıtlamış güçlü ve… — ישראל כ”ץ Israel Katz (@Israel_katz) June 7, 2026

Η Άγκυρα έχει μιλήσει και στο παρελθόν για την «απελευθέρωση» της Ιερουσαλήμ. Πρόκειται για μια ρητορική που υπάρχει εδώ και χρόνια και έχει γίνει πιο έντονη κατά τη μακροχρόνια διακυβέρνηση του Κόμματος Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης.

«Όπως γίναμε μάρτυρες της απελευθέρωσης της Δαμασκού, του Χαλεπίου και του Καραμπάχ, έτσι, με τη βοήθεια του Θεού, μια μέρα θα γίνουμε μάρτυρες και της απελευθέρωσης της Ιερουσαλήμ», δήλωσε ο Τσιφτσί σε ομιλία του σε συνέδριο του AKP στην πόλη Τσορούμ.

Πλέον, ο πρόεδρος της Τουρκίας φαίνεται να κλιμακώνει περαιτέρω τη ρητορική, δηλώνοντας τώρα ότι οι επιθέσεις του Ισραήλ στη Συρία και τον Λίβανο έχουν φτάσει σε σημείο που απειλούν και την Τουρκία.

Η Τουρκία ανησυχεί ολοένα και περισσότερο ότι το Ισραήλ εξελίσσεται σε περιφερειακή υπερδύναμη. Από την τουρκική οπτική, ο πόλεμος σε πολλαπλά μέτωπα μετά την 7η Οκτωβρίου έχει ενισχύσει σημαντικά τη θέση του Ισραήλ στην περιοχή. Αυτό οδήγησε σε ισραηλινές επιθέσεις κατά των Χούθι στην Υεμένη, στο Ιράν, καθώς και σε στρατιωτικές επιχειρήσεις στον Λίβανο και τη Συρία. Η Τουρκία, υπό το AKP, υιοθέτησε μετά το 2015 μια πολύ πιο επιθετική στρατηγική, επιδιώκοντας στρατιωτικές παρεμβάσεις. Έστειλε στρατεύματα στη Συρία και κινητοποίησε συριακές αντικαθεστωτικές ομάδες για να πολεμήσουν εναντίον των κουρδικών δυνάμεων YPG στην Αφρίν το 2018. Παράλληλα, στήριξε το Αζερμπαϊτζάν στη σύγκρουσή του με την Αρμενία, που κατέληξε στην ανάκτηση του Καραμπάχ.

Είναι λογικό, σε ένα διεθνές σύστημα κρατών, όταν δύο ισχυρές χώρες συνυπάρχουν στην ίδια περιοχή, να τείνουν προς την αντιπαράθεση. Αυτό συνέβη μετά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, όταν η συμμαχία ΗΠΑ-Σοβιετικής Ένωσης κατά των ναζί εξελίχθηκε στον Ψυχρό Πόλεμο. Παρόμοια λειτουργούσε και η ισορροπία δυνάμεων στην Ευρώπη για αιώνες. «Αυτές οι μικρές οντότητες, των οποίων οι φιλοδοξίες υπερβαίνουν κατά πολύ το μέγεθός τους, έχουν επιβιβαστεί στο πλοίο των ισραηλινών μηχανορραφιών, έχουν αναλάβει τον ρόλο υπεργολάβων του Σιωνισμού και κυνηγούν φαντασιώσεις στην Ανατολική Μεσόγειο», δήλωσε ο Ερντογάν. «Κανείς δεν πρέπει να επιδίδεται σε επικίνδυνες περιπέτειες…».

Είναι σαφές ότι, υπό τις σημερινές ηγεσίες τους, η Τουρκία και το Ισραήλ θα συνεχίσουν να συγκρούονται σε επίπεδο ρητορικής. Το ερώτημα είναι αν αυτή η αντιπαράθεση θα μπορούσε κάποια ημέρα να οδηγήσει σε σοβαρότερες εντάσεις στη Συρία ή στην Ανατολική Μεσόγειο.