Κόκκινες προειδοποιήσεις για καύσωνα έχουν εκδοθεί σε Γαλλία, Ηνωμένο Βασίλειο, Ισπανία και άλλες χώρες της δυτικής και κεντρικής Ευρώπης, με τις θερμοκρασίες να αναμένεται να ξεπεράσουν τους 40°C σε αρκετές περιοχές.

Στη Γαλλία, περισσότερες από τις μισές περιφέρειες της χώρας βρίσκονται υπό τις πιο σοβαρές προειδοποιήσεις για καύσωνα, ενώ εκατοντάδες σχολεία έχουν λάβει εντολή να κλείσουν, καθώς οι θερμοκρασίες φτάνουν τους 42°C σε ορισμένα σημεία.

Περίπου 20 άνθρωποι έχουν πνιγεί από το Σαββατοκύριακο στη Γαλλία ενώ κολυμπούσαν σε περιοχές χωρίς επίβλεψη, ανακοίνωσαν σήμερα οι Αρχές, καθώς ο κόσμος αναζητούσε λίγη δροσιά για να ανακουφιστεί από τις υψηλές θερμοκρασίες του κύματος καύσωνα που σαρώνει μεγάλα τμήματα της Ευρώπης.

«Υπάρχουν γύρω στους 20 θανάτους από το περασμένο Σαββατοκύριακο», δήλωσε στον γαλλικό ραδιοσταθμό France Inter η υπουργός Αθλητισμού, Μαρινά Φεραρί.

«Το να πηγαίνεις να κολυμπήσεις σε μη εγκεκριμένες περιοχές, στη διάρκεια καύσωνα, δεν είναι κάτι που θα πρέπει να παίρνουμε ελαφρά», πρόσθεσε η υπουργός.

Τη Δευτέρα, δύο παιδιά ηλικίας δύο και τεσσάρων ετών βρέθηκαν νεκρά στο οικογενειακό τους αυτοκίνητο στο Καρπαντρά, στο νότιο τμήμα της Γαλλίας, σε ένα ατύχημα που συνδέεται με την ακραία ζέστη.

Παράλληλα, η κρατική μετεωρολογική υπηρεσία της Ισπανίας, Aemet, προειδοποιεί για «εξαιρετικά υψηλές» θερμοκρασίες έως την Τετάρτη, οι οποίες, όπως αναφέρει, θα είναι «μεταξύ πέντε και δέκα βαθμών υψηλότερες από το συνηθισμένο».

Παρόμοιες προειδοποιήσεις κόκκινου επιπέδου έχουν εκδοθεί από τις αρχές στη Γερμανία, την Ιταλία, την Ελβετία και το Λουξεμβούργο.

Διακοπή λειτουργίας πυρηνικού σταθμού στη Γαλλία

Εντωμεταξύ, τη διακοπή της λειτουργίας του πυρηνικού σταθμού του Γκολφές της Γαλλίας εξαιτίας των περιβαλλοντικών συνθηκών, ανακοίνωσε εκπρόσωπος του σταθμού. Ο σταθμός διαθέτει δύο αντιδραστήρες πεπιεσμένου ύδατος ισχύος 1,3 GW και χρησιμοποιεί τα ύδατα του ποταμού Γκαρόν (Γαρούνας) για την ψύξη των αντιδραστήρων του.

Η λειτουργία του ενός αντιδραστήρα σταμάτησε λίγο πριν από τα μεσάνυκτα προληπτικά εξαιτίας της ανόδου της θερμοκρασίας των υδάτων του Γκαρόν στους 28°C. Ο πρώτος αντιδραστήρας βρισκόταν ήδη εκτός λειτουργίας για συντήρηση.

Απόφαση του 2006 προβλέπει ότι η θερμοκρασία των υδάτων του ποταμού δεν πρέπει να ξεπεράσει τους 28°C μετά τις εκροές του σταθμού για την προστασία της πανίδας και της χλωρίδας.

Οι 57 πυρηνικοί αντιδραστήρες της Γαλλίας πρέπει να ψύχονται σε μόνιμη βάση, εξ ου και η εγκατάστασή τους κοντά σε ποταμούς ή στην θάλασσα.

Σε περίπτωση ισχυρής ζέστης, η αύξηση της θερμοκρασίας των ποταμών είναι πιθανόν να αναγκάσει την εταιρεία διαχείρισης της ενέργειας EDF περιορίσει έως και να διακόψει την παραγωγή για την αποφυγή περαιτέρω θέρμανσης των υδάτων.

Σε κανονικές συνθήκες, οι διακοπές λειτουργίας ή η επιβολή περιορισμών για περιβαλλοντικούς λόγους έχουν περιορισμένες συνέπειες στην πυρηνική παραγωγή. Η ετήσια μείωση είναι της τάξεως του 0,3%. Αλλά σε συνθήκες κλιματικής αλλαγής, και χωρίς προσαρμογές, ο ετήσιος μέσος όρος μπορεί να φθάσει το 1,4% το 2035 και στην συνέχεια το 1,5% το 2050.

Το κύμα καύσωνα που πλήττει την Γαλλία έχει αναγκάσει την EDF να αντιμετωπίσει το ενδεχόμενο μείωσης της παραγωγής σε άλλους πυρηνικούς σταθμούς.

«Κάποτε οι 40°C στη Γαλλία ήταν είδηση»

Σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο γνωστός προγνώστης καιρού και ευρωβουλευτής, Σάκης Αρναούτογλου, σημειώνει:

«Κάποτε οι 40°C στη Γαλλία ήταν είδηση. Σήμερα οι ειδήσεις είναι πόσο πάνω από τους 40°C θα φτάσει ο υδράργυρος.

Αυτό είναι ίσως το πιο ανησυχητικό στοιχείο της εποχής μας. Όχι ότι καταρρίπτονται ρεκόρ. Αλλά ότι αυτά που κάποτε θεωρούσαμε ακραία αρχίζουν σιγά σιγά να μας φαίνονται φυσιολογικά.

Η πραγματική αλλαγή δεν βρίσκεται μόνο στα θερμόμετρα. Βρίσκεται στο γεγονός ότι η εξαίρεση μετατρέπεται σε συνήθεια. Και αυτό είναι κάτι που καμία κοινωνία δεν πρέπει να συνηθίσει».