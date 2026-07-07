Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς προβλέπεται και για σήμερα, Τρίτη 7 Ιουλίου, σε περιοχές των Περιφερειών Κρήτης και Βορείου Αιγαίου, όπως φαίνεται από τον Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας.

Ειδικότερα, οι Αρχές απευθύνουν έκκληση προς τους πολίτες με στόχο να επιδείξουν υπευθυνότητα και αυξημένη προσοχή, αποφεύγοντας κάθε ενέργεια που ενδέχεται να προκαλέσει φωτιά.

Ενδεικτικά, επισημαίνεται η απαγόρευση καύσης ξερών χόρτων και κλαδιών και η αποφυγή χρήσης εργαλείων ή μηχανημάτων που προκαλούν σπινθήρες.

Ειδικότερα, πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς προβλέπεται σήμερα στις εξής περιοχές:

Χίο

Σάμο

Ικαρία

Ρέθυμνο

Ηράκλειο

Λασίθι

Σε αυξημένη ετοιμότητα η Πολιτική Προστασία

Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας (civilprotection.gov.gr) του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης & Πολιτικής Προστασίας έχει ενημερώσει τις αρμόδιες υπηρεσιακά εμπλεκόμενες κρατικές υπηρεσίες, καθώς και τις Περιφέρειες και τους Δήμους των ανωτέρω περιοχών, ώστε να βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα πολιτικής προστασίας προκειμένου να αντιμετωπίσουν άμεσα τυχόν επεισόδια πυρκαγιών.

Την ίδια στιγμή, η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας συνιστά στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να αποφεύγουν ενέργειες στην ύπαιθρο που μπορούν να προκαλέσουν πυρκαγιά από αμέλεια, όπως το κάψιμο ξερών χόρτων και κλαδιών ή υπολειμμάτων καθαρισμού, η χρήση μηχανημάτων που προκαλούν σπινθήρες όπως δισκοπρίονα, συσκευές συγκόλλησης, η χρήση υπαίθριων ψησταριών, το κάπνισμα μελισσών, η ρίψη αναμμένων τσιγάρων κ.α. Επίσης, υπενθυμίζεται ότι κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου απαγορεύεται η καύση των αγρών.

Σε περίπτωση που αντιληφθούν πυρκαγιά, οι πολίτες παρακαλούνται να ειδοποιήσουν αμέσως την Πυροσβεστική Υπηρεσία στον αριθμό κλήσης 199.