

Σε συναγερμό παραμένουν οι Αρχές για τις εμπρηστικές επιθέσεις στη Θεσσαλονίκη που είχαν ως αποτέλεσμα τον θάνατο της μητέρας της Αφροδίτης Νέστορα. Η πολιτεύτρια της Νέας Δημοκρατίας εξήλθε από τη μονάδα εγκαυμάτων και μεταφέρθηκε σε θάλαμο πλαστικής χειρουργικής στο νοσοκομείο Παπανικολάου.

Οι γιατροί, όπως μετέδωσε το πρωί της Τρίτης 7/7 η εκπομπή του Mega «Κοινωνία Ώρα MEGA» θα επανεκτιμήσουν αύριο, Τετάρτη, την εξέλιξη της υγείας της. Ωστόσο, η ίδια δεν μπορεί να μετακινηθεί από το κρεβάτι λόγω των εγκαυμάτων που υπέστη.

Επίσης, η κηδεία της μητέρας της, Βάγιας Νέστορα, η οποία έχασε τη ζωή της από την εμπρηστική επίθεση, θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη στις 12:00 στον Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Νικολάου στην Κοζάνη.

Στο «μικροσκόπιο» οι κεραίες κινητής τηλεφωνίας

Οι αξιωματικοί της ΕΛ.ΑΣ. στα Εγκληματολογικά Εργαστήρια προχωρούν σε αναλύσεις του βιντεοληπτικού υλικού που έχουν στα χέρια τους από τουλάχιστον 50 κάμερες ασφαλείας και όχι μόνο από τα σημεία των «χτυπημάτων». Οι Αρχές έχουν σχεδόν ολοκληρώσει τις έρευνες για τις διαδρομές σε μια μεγάλη ακτίνα από την αφετηρία των δραστών, τα σημεία των εμπρησμών και την επιστροφή στα κρησφύγετα.

Στα Εγκληματολογικά Εργαστήρια θα εξετάσουν και τα δεδομένα από κεραίες κινητής τηλεφωνίας στην περιοχή, προκειμένου να εντοπίσουν πιθανή ύποπτη δραστηριότητα που μπορεί να συνδεθεί με συγκεκριμένα άτομα.