Μια έμπειρη δημοσιογράφος, η οποία εργάστηκε επί 22 χρόνια ως παρουσιάστρια ειδήσεων, βρέθηκε αυτή τη φορά η ίδια στο επίκεντρο μιας είδησης, καθώς έπεσε θύμα απάτης και έχασε 72.000 δολάρια.

«Αισθάνομαι ανόητη. Πιστεύω ότι θα έπρεπε να είχα καταλάβει τι συνέβαινε. Αυτή τη στιγμή βρίσκομαι σε πολύ ευάλωτη ψυχολογική κατάσταση», δήλωσε η επί χρόνια παρουσιάστρια του KSEE 24, Άλεξ Ντελγκάδο, σύμφωνα με τη New York Post.

Former Fresno news anchor scammed out of more than 70K in text message scam: 'It can happen to anybody' https://t.co/fWeh5QmFZp pic.twitter.com/as8NG7vc9q — New York Post (@nypost) July 6, 2026

Το SMS-παγίδα που την έπεισε να μεταφέρει 72.000 δολάρια στους απατεώνες

Όλα ξεκίνησαν τον περασμένο Μάρτιο, όταν η Άλεξ Ντελγκάδο έλαβε ένα ύποπτο γραπτό μήνυμα, το οποίο φαινόταν να έχει σταλεί από την εφαρμογή επενδύσεων Robinhood. Το μήνυμα ανέφερε ότι είχε εντοπιστεί ύποπτη δραστηριότητα στον λογαριασμό της και την καλούσε να επικοινωνήσει με έναν συγκεκριμένο αριθμό τηλεφώνου.

Η δημοσιογράφος, η οποία εκείνη την περίοδο ετοιμαζόταν να ταξιδέψει, δεν υποψιάστηκε ότι επρόκειτο για απάτη και κάλεσε τον αριθμό. Όπως ανέφερε αργότερα, αυτή η κίνηση αποδείχθηκε ένα από τα μεγαλύτερα λάθη της ζωής της. «Μου είπαν: “Κανένα πρόβλημα, θα σας συνδέσω με το τμήμα αντιμετώπισης απάτης”. Όλα έμοιαζαν απολύτως αληθινά και επαγγελματικά», εξήγησε η Άλεξ Ντελγκάδο.

Ο άνδρας που παρίστανε τον εκπρόσωπο της εταιρείας την ενημέρωσε ότι ο επενδυτικός της λογαριασμός κινδύνευε, καθώς κάποιος που βρισκόταν στην Ασία και χρησιμοποιούσε κινητό τηλέφωνο Android επιχειρούσε να αποκτήσει πρόσβαση σε αυτόν. «Πρέπει να μεταφέρουμε τα χρήματα σε διαφορετικό λογαριασμό, όσο διεξάγουμε την έρευνά μας», της είπε ο απατεώνας.

Κατά τη διάρκεια των επόμενων δύο ημερών, ο δράστης καθοδηγούσε τηλεφωνικά την Άλεξ Ντελγκάδο, βήμα προς βήμα, προκειμένου να μεταφέρει τα χρήματά της. Υπήρξαν στιγμές κατά τις οποίες προσπάθησε να τερματίσει την κλήση, ωστόσο ο απατεώνας κατάφερνε κάθε φορά να την κρατά στη γραμμή και να την πείθει να συνεχίσει. Όταν τελικά συνειδητοποίησε ότι δεκάδες χιλιάδες δολάρια είχαν εξαφανιστεί από τον λογαριασμό της, ήταν ήδη πολύ αργά. «Αφού συνέβη σε εμένα, η οποία γνωρίζω αυτές τις απάτες, έχω κάνει σχετικά ρεπορτάζ και ακούω συνεχώς για τέτοιες περιπτώσεις, τότε μπορεί να συμβεί στον καθένα», δήλωσε η πρώην παρουσιάστρια ειδήσεων. Στη συνέχεια προσπάθησε να επικοινωνήσει με την πραγματική εταιρεία Robinhood μέσω της επίσημης εφαρμογής της, όμως δεν υπήρχε πλέον κάτι που μπορούσε να γίνει για να σταματήσει τη μεταφορά των χρημάτων.

Χωρίς ελπίδα να πάρει πίσω τα χρήματά της

Η Άλεξ Ντελγκάδο έχει καταγγείλει την απάτη σε αρκετές αρμόδιες υπηρεσίες και οργανισμούς, ωστόσο μέχρι στιγμής δεν υπάρχει καμία ένδειξη ότι θα καταφέρει να πάρει σύντομα πίσω τα χρήματά της. «Δυστυχώς, μην εμπιστεύεστε κανέναν. Εκτός ίσως από τη μητέρα σας», προειδοποίησε.

Ο αστυνομικός ερευνητής του Φρέσνο, Τίμοθι Τζόνσον, συμβουλεύει τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να αναγνωρίζουν τα προειδοποιητικά σημάδια από την πρώτη κιόλας επικοινωνία. Ανάμεσα σε αυτά είναι η τεχνητή δημιουργία έντονης πίεσης και επείγοντος, καθώς και η άρνηση του συνομιλητή να τερματίσει την τηλεφωνική κλήση.

«Τα email και τα γραπτά μηνύματα που στέλνουν οι απατεώνες μοιάζουν ολοένα και περισσότερο επίσημα. Συχνά δίνουν την εντύπωση ότι προέρχονται πραγματικά από χρηματοπιστωτικά ιδρύματα ή ιδιωτικές εταιρείες», δήλωσε ο Τίμοθι Τζόνσον, σύμφωνα με το CBS47.