Μια γυναίκα που σταμάτησε να εμφανίζεται στην εργασία της, αφού είχε ψευδώς δηλώσει ότι είχε διαγνωστεί με καρκίνο, καταδικάστηκε σε φυλάκιση δύο ετών.

Η 48χρονη Κλερ Άλντερτον από το Πόρτσμουθ της Αγγλίας πλαστογράφησε επίσης συστάσεις προς τον εργοδότη της, έναν φιλανθρωπικό οργανισμό, πριν διοριστεί στη θέση της υπεύθυνης συγκέντρωσης χρημάτων από καταπιστεύματα και ιδρύματα τον Ιούνιο του 2024, χρησιμοποιώντας μεταξύ άλλων πλαστά μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Κατά τη διάρκεια της απασχόλησής της, είπε ψέματα στον φιλανθρωπικό οργανισμό «George’s Rockstars», δηλώνοντας ψευδώς ότι είχε υποβάλει αιτήσεις για επιχορηγήσεις στο πλαίσιο των καθηκόντων της.

Η Άλντερτον καταδικάστηκε στο Ποινικό Δικαστήριο του Πόρτσμουθ, αφού ομολόγησε την ενοχή της για διάπραξη απάτης μέσω ψευδών δηλώσεων, παρέχοντας δύο ψευδείς συστάσεις προκειμένου να προσληφθεί στον φιλανθρωπικό οργανισμό.

Ένας εκπρόσωπος της Αστυνομίας του Χάμπσαϊρ δήλωσε, σύμφωνα με το βρετανικό Sky News: «Τον Δεκέμβριο του 2024, η Άλντερτον είπε στον εργοδότη της ότι της είχε διαγνωστεί με καρκίνο και σταμάτησε να πηγαίνει στη δουλειά, ενώ στη συνέχεια σταμάτησε να απαντά σε οποιαδήποτε επικοινωνία από τον φιλανθρωπικό οργανισμό.

Η φιλανθρωπική οργάνωση επικοινώνησε με το ίδρυμα από το οποίο, σύμφωνα με την Άλντερτον, είχε εξασφαλίσει επιχορήγηση, μόνο για να διαπιστώσει ότι δεν είχε υποβληθεί ποτέ καμία αίτηση.

Στη συνέχεια, επικοινώνησαν με τους ανθρώπους που είχαν δώσει συστάσεις στην Άλντερτον μέσω του LinkedIn, οι οποίοι τους ενημέρωσαν ότι δεν είχαν συντάξει τις συστάσεις που είχε προσκομίσει και ότι τα ηλεκτρονικά μηνύματα που υποτίθεται ότι προέρχονταν από αυτούς ήταν πλαστά».

Η Έιμι Ο’Σόνεσι, η οποία συνίδρυσε το φιλανθρωπικό ίδρυμα μετά τον θάνατο του γιου της Τζορτζ από λευχαιμία το 2019, δήλωσε: «Το να στοχεύει κανείς φιλανθρωπικά ιδρύματα, να εξασφαλίζει εργασία με δόλο και να επινοεί μια διάγνωση καρκίνου για τη μητέρα και ιδρύτρια ενός οργανισμού που δημιουργήθηκε στη μνήμη ενός παιδιού που πάλεψε γενναία ενάντια σε αυτή ακριβώς την ασθένεια είναι πραγματικά αποτρόπαιο.

Επιπλέον, η παραποίηση αιτήσεων χρηματοδότησης που προορίζονται για τη στήριξη σοβαρά ασθενών παιδιών στα νοσοκομεία αποτελεί βαθιά προδοσία της εμπιστοσύνης του κοινού.

Ο οργανισμός George’s Rockstars δημιουργήθηκε για να διαφυλάξει την κληρονομιά του γιου μου και να προσφέρει μουσικοθεραπεία σε οικογένειες που διανύουν τις πιο σκοτεινές τους στιγμές στα νοσοκομεία.

Ενώ οι υπηρεσίες μας αντιμετωπίζουν τεράστια ζήτηση, αναγκάστηκα να εργαστώ ακούραστα απλώς και μόνο για να αποτρέψω την κατάρρευση της κληρονομιάς του λόγω των δόλιων ενεργειών της.

Αγωνιστήκαμε απίστευτα σκληρά για να διασφαλίσουμε ότι, παρά τη σοβαρότητα αυτής της εξαπάτησης, η υποστήριξή μας προς τα παιδιά και τις οικογένειες θα παραμείνει αδιάκοπη.

Προσωπικά, η αποκάλυψη του πραγματικού βάθους αυτών των ψεμάτων υπήρξε συναισθηματικά καταστροφική. Μια ποινή φυλάκισης είναι το ελάχιστο που της αξίζει για την εκμετάλλευση του φιλανθρωπικού τομέα και των ευάλωτων σημείων μιας οικογένειας που πενθεί.

Είμαστε βαθιά ευγνώμονες στην αστυνομία και στο δικαστικό σύστημα για την αυστηρή δουλειά τους, ώστε να διασφαλιστεί η λογοδοσία και να επιτευχθεί αυτή η καταδίκη».