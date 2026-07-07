Ένας 40χρονος οδοντίατρος στον Καναδά φέρεται να δολοφόνησε τους δύο ανήλικους γιους του, να πυρπόλησε το ιατρείο στο οποίο εργαζόταν και στη συνέχεια να έβαλε τέλος στη ζωή του μέσα σε φλεγόμενο όχημα. Η τραγωδία σημειώθηκε δύο χρόνια αφότου είχε στείλει στη μητέρα των παιδιών του ένα email, στο οποίο απειλούσε ότι θα «σκότωνε όλους όσοι βρίσκονταν γύρω της», όπως αναφέρει η New York Post.

Ο Μοχάμεντ Αλ-Λάμι, 40 ετών, θεωρείται ύποπτος για τη δολοφονία των δύο γιων του, ηλικίας 7 και 12 ετών, μέσα στο σπίτι του, στα νότια της Οτάβα. Το πρωί της 29ης Ιουνίου εντοπίστηκε νεκρός μέσα σε όχημα που είχε τυλιχθεί στις φλόγες, στην περιοχή Κέμπτβιλ, σύμφωνα με την αστυνομία της Οτάβα.

Dentist murdered his 2 young sons and firebombed his practice before killing himself in vehicle blaze https://t.co/idgpnefqIW pic.twitter.com/rWlodFsmaV — New York Post (@nypost) July 7, 2026

Το χειρόγραφο σημείωμα, οι κατηγορίες και το ανατριχιαστικό email με τις απειλές

Οι αστυνομικές αρχές συνέδεσαν επίσης τον 40χρονο με πυρκαγιά που ξέσπασε στο οδοντιατρείο όπου εργαζόταν, στην περιοχή Ιροκουά.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα, πάνω στο γραφείο του εντοπίστηκε ένα πολυσέλιδο χειρόγραφο σημείωμα, στο οποίο εξαπέλυε κατηγορίες εναντίον της πρώην συζύγου του, αλλά και κατά του συστήματος ποινικής δικαιοσύνης και των οικογενειακών δικαστηρίων. Στο σημείωμα φέρεται να κατονόμαζε τρία πρόσωπα, τα οποία θεωρούσε διεφθαρμένα. Οι αρχές κινητοποιήθηκαν άμεσα, προκειμένου να διαπιστώσουν ότι βρίσκονταν σε ασφαλές μέρος. Παράλληλα, υποστήριζε ότι η πρώην σύζυγός του ήταν εκείνη που ασκούσε κακοποιητική συμπεριφορά κατά τη διάρκεια της σχέσης τους.

Όπως προκύπτει από δικαστικά έγγραφα, ο Αλ-Λάμι βρισκόταν ήδη υπό επιτήρηση, καθώς το 2024 είχε απειλήσει ότι θα προκαλούσε σωματική βλάβη στην πρώην σύζυγό του και μητέρα των δύο παιδιών. Κατά τη διάρκεια σύντομης δίκης τον Φεβρουάριο, ο 40χρονος επέλεξε να εκπροσωπήσει ο ίδιος τον εαυτό του και απέρριψε την πρόταση του δικαστηρίου να επιλυθεί η υπόθεση με την επιβολή δωδεκάμηνης εγγύησης τήρησης της ειρήνης.

Η πρώην σύζυγός του, τα στοιχεία της οποίας δεν έχουν δοθεί στη δημοσιότητα, κατέθεσε ότι το ζευγάρι είχε αποκτήσει δύο παιδιά και πήρε διαζύγιο το 2022. Μετά τον χωρισμό τους, ο οδοντίατρος φέρεται να σταμάτησε να καταβάλλει διατροφή, ενώ το 2024 της έστειλε ένα email γεμάτο σοκαριστικές απειλές. «Θα σκοτώσω όλους όσοι βρίσκονται γύρω σου και τον σύντροφό σου με έναν άγριο και βίαιο τρόπο. Εσένα δεν θα σε σκοτώσω. Θα σε αφήσω μόνη, καθηλωμένη σε αναπηρικό αμαξίδιο, χωρίς να μπορείς να κινηθείς ούτε για να επισκεφθείς τους τάφους των αγαπημένων σου», ανέφερε, μεταξύ άλλων, στο μήνυμά του. Σε άλλο σημείο έγραφε: «Θα σε κάνω παράδειγμα της άδικης δικαιοσύνης. Θα μετατρέψω την υπόθεσή σου σε μια ιστορία που θα γίνει γνωστή σε ολόκληρο τον κόσμο».

Η κατάθεση της μητέρας, η δικαστική απόφαση και η έρευνα για την οικογενειακή τραγωδία

Ο 40χρονος φέρεται επίσης να υποστήριζε ότι κάθε πράξη της πρώην συζύγου του εναντίον του θα είχε συνέπειες, αφήνοντας νέες απειλές τόσο για την ίδια όσο και για τον σημερινό σύντροφό της. Η γυναίκα κατέθεσε στο δικαστήριο ότι έμεινε «έκπληκτη» και τρομοκρατημένη από το περιεχόμενο του email, εξηγώντας ότι το μόνο που είχε ζητήσει ήταν να καταβάλει ο πρώην σύζυγός της τη διατροφή για τα παιδιά τους.

Κατά την εξέτασή της, ανέφερε ότι αποφάσισε να καταγγείλει το απειλητικό μήνυμα επειδή φοβόταν για την ασφάλεια των παιδιών της, αλλά και έπειτα από παρότρυνση του συντρόφου της. «Σκέφτηκα τι θα γινόταν αν πραγματοποιούσε πράγματι τις απειλές του. Ποιος θα φρόντιζε τα παιδιά μου, αν συνέβαινε κάτι σε εμένα;», είπε η μητέρα ενώπιον του δικαστηρίου. «Δεν γνώριζα τι θα μπορούσε να συμβεί. Δεν ήθελα να ζω άλλο με αυτή την αβεβαιότητα», πρόσθεσε, διευκρινίζοντας ότι στο παρελθόν δεν είχε πάρει τόσο σοβαρά τις απειλές του.

Από την πλευρά του, ο 40χρονος δήλωσε στον δικαστή ότι «δεν είχε τίποτα να πει» σχετικά με τις κατηγορίες. Το δικαστήριο του επέβαλε τελικά 12 μήνες επιτήρησης, απορρίπτοντας τα αιτήματα της εισαγγελικής αρχής για συμμετοχή του σε πρόγραμμα θεραπείας και για λήψη δείγματος DNA.

Η αστυνομία ανακοίνωσε ότι η έρευνα για τη δολοφονία των δύο παιδιών και την αυτοκτονία του πατέρα τους βρίσκεται σε εξέλιξη. Περισσότερες πληροφορίες αναμένεται να δοθούν στη δημοσιότητα μετά την ολοκλήρωση των ιατροδικαστικών και εγκληματολογικών εξετάσεων. Οι αρχές δεν πρόκειται να δημοσιοποιήσουν τα ονόματα των παιδιών, σεβόμενες τη μητέρα τους, στην οποία παρέχεται υποστήριξη αυτή τη δύσκολη περίοδο. «Τέτοια περιστατικά επηρεάζουν ολόκληρη την κοινωνία. Αναγνωρίζουμε το σοκ και τη βαθιά θλίψη που βιώνουν πολλοί άνθρωποι, καθώς προσπαθούμε να κατανοήσουμε τι ακριβώς συνέβη», ανέφερε η αστυνομία στην ανακοίνωσή της.

«Μείνετε κοντά ο ένας στον άλλο. Σε περίπτωση που εσείς ή κάποιος που γνωρίζετε αντιμετωπίζει δυσκολίες, απευθυνθείτε στην οικογένεια, σε φίλους, σε ένα έμπιστο πρόσωπο, σε τοπικούς φορείς υποστήριξης ή σε επαγγελματίες ψυχικής υγείας. Δεν χρειάζεται να το αντιμετωπίσετε μόνοι σας».