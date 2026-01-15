Σοκ έχει προκαλέσει η υπόθεση δολοφονίας στο Οχάιο στις ΗΠΑ, όπου η 39χρονη Μονίκ Τεπ και ο 37χρονος σύζυγός της και οδοντίατρος, Σπένσερ Τεπ, βρήκαν φρικτό θάνατο από πυροβόλο όπλο παραμονή της Πρωτοχρονιάς, με τα δύο παιδιά τους να κλαίνε μέσα στο σπίτι, οδηγώντας την αστυνομία σε ανθρωποκυνηγητό για τον ύποπτο.

Ο 39χρονος πρώην σύζυγός της γυναίκας συνελήφθη ως βασικός ύποπτος, ενώ συγγενείς της μιλούν για «κακοποίηση κατά τη διάρκεια του γάμου τους».

«Ο ΜακΚι είχε στην κατοχή του το όπλο που χρησιμοποιήθηκε στους φόνους όταν συνελήφθη. Το βρήκαμε», σύμφωνα με την αστυνομία.

Ο Μάικλ ΜακΚι ήταν αγγειοχειρουργός από το Ιλινόις και εργαζόταν στο νοσοκομείο «OSF Saint Anthony» στο Ρόκφορντ, όταν «φέρεται να ταξίδεψε πάνω από 300 μίλια μέχρι το Οχάιο με σκοπό να δολοφονήσει τη Μονίκ και τον Σπένσερ Τεπ, στο σπίτι τους στις 30 Δεκεμβρίου, μάλλον για να τους εκδικηθεί», σύμφωνα με την αστυνομία.

«Οι δολοφονίες ήταν προμελετημένες»

Η επικεφαλής της αστυνομίας του Κολόμπους, Έλεν Μπράιαντ, περιέγραψε τις δύο δολοφονίες ως «προμελετημένες», καθώς πρόκειται για «περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας». Μετά τη σύλληψη του υπόπτου, η αστυνομία ερεύνησε και το όχημά του στο Ρόκφορντ, Ιλινόις, κοντά στο Σικάγο.

Βίντεο που είναι στα χέρια των Αρχών δείχνουν το αυτοκίνητο του ΜακΚι κοντά στο σπίτι των θυμάτων λίγο πριν γίνουν οι φόνοι, ενώ σε άλλα πλάνα φαίνεται να φεύγει λίγο αργότερα. Από την ιδιοκτησία του ΜακΚι κατασχέθηκαν πολλά όπλα, και ένα εξ αυτών φαίνεται να συνδέεται με τα εγκλήματα.

«Αυτό που μπορούμε να πούμε είναι ότι πρόκειται για στοχευμένη επίθεση που σχετίζεται με ενδοοικογενειακή βία», δήλωσε η Μπράιαντ. «Έχουμε εντοπίσει το πρόσωπο που ευθύνεται για τους φόνους και αυτό είναι ο Μάικλ ΜακΚι».

Η αστυνομία τόνισε ότι δεν μπορούν να αποκαλυφθούν όλες οι λεπτομέρειες της υπόθεσης προς το παρόν, ώστε να μην τεθεί σε κίνδυνο η τελική καταδίκη του δράστη.

Σημειώνεται επίσης ότι συγγενείς της Μονίκ Τεπ κατήγγειλαν «ψυχολογική κακοποίηση» κατά τη διάρκεια του σύντομου γάμου της με τον ΜακΚι.

Ο Μάικλ ΜακΚι έχει προγραμματιστεί να εμφανιστεί ενώπιον δικαστηρίου στην κομητεία Γουινέμπαγκο, Ιλινόις, στις 23 Ιανουαρίου για ακροαματική διαδικασία έκδοσης, προτού μεταφερθεί στο Κολόμπους για τη δίκη του.

Πώς βρήκαν το άτυχο ζευγάρι

Το πρωί της Τρίτης, αρκετοί συνάδελφοι του Σπένσερ Τεπ πήγαν στο σπίτι του ζευγαριού για να δουν αν είναι καλά, αφού δεν απαντούσαν στα τηλέφωνα που τους έκαναν. Μόλις έφτασαν, άκουσαν τα παιδιά να κλαίνε και μπήκαν κατευθείαν μέσα για να δουν τι έχει συμβεί, σύμφωνα με τη New York Post.

Ένας από τους φίλους του Σπένσερ ανακάλυψε τη σορό του μέσα στο σπίτι, κοντά σε ένα κρεβάτι.

Αμέσως ειδοποίησε τις Αρχές, λέγοντας: «Ο φίλος μας δεν απαντούσε στο τηλέφωνο και ήρθαμε στο σπίτι του. Μόλις κάναμε έναν έλεγχο για να δούμε αν είναι καλά. Μόλις ήρθαμε εδώ και φαίνεται νεκρός».