Η Δωροθέα Μερκούρη περνά ξέγνοιαστες στιγμές δίπλα στη θάλασσα, απολαμβάνοντας το καλοκαίρι και τη ζεστασιά των ημερών. Μάλιστα, θέλησε να δώσει στους διαδικτυακούς της φίλους μια μικρή γεύση από τις διακοπές της μέσα από μια ανάρτηση στο Instagram.

Η γνωστή ηθοποιός και μοντέλο, που ξεχωρίζει διαχρονικά για το ιδιαίτερο στιλ και τη γοητεία της, ανέβασε στον προσωπικό της λογαριασμό μια καλοκαιρινή φωτογραφία από την παραλία. Στο στιγμιότυπο εμφανίζεται ξαπλωμένη στην άμμο, φορώντας ένα κομψό ολόσωμο μαγιό και χαμογελώντας ανέμελα στον φωτογραφικό φακό.

Η εντυπωσιακή της εμφάνιση δεν πέρασε απαρατήρητη, καθώς η δημοσίευση απέσπασε γρήγορα πολλές αντιδράσεις. Οι ακόλουθοί της έσπευσαν να αφήσουν θετικά και ιδιαίτερα κολακευτικά σχόλια, εκφράζοντας για ακόμη μία φορά τον θαυμασμό τους.