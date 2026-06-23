Προθεσμία 48 ωρών έτσι ώστε να δώσει γραπτές εξηγήσεις έλαβε η 60χρονη, η οποία πάτησε με το όχημά της αδέσποτο σκυλάκι στη Γαστούνη.

Η 60χρονη οδηγός μέσω του συνηγόρου της ανέφερε πως δεν κατάλαβε ότι πάτησε το σκυλάκι.

Ισχυρίστηκε μάλιστα πως σταμάτησε το αυτοκίνητο αρχικά επειδή υπήρχαν λακκούβες και συνέχισε, πιστεύοντας ότι ο σκύλος είχε φύγει, χωρίς να συνειδητοποιήσει πως τον πάτησε.

«Νόμιζα ότι είχε φύγει από τον δρόμο» είπε.

Δια του συνηγόρου της η γυναίκα ισχυρίστηκε πως νόμιζε πως πάτησε μια πέτρα ή ένα σαμαράκι.

Ανέφερε επίσης πως ενημερώθηκε από τον γιο της για το βίντεο που είδε το φως της δημοσιότητας.

Η δικογραφία που σχηματίζεται από το Αστυνομικό Τμήμα Πηνειού παραμένει ανοιχτή και, μόλις ολοκληρωθεί με τη συλλογή όλων των καταθέσεων και στοιχείων, θα διαβιβαστεί στην Εισαγγελία για την άσκηση ποινικών διώξεων.

Πώς έφτασαν στα ίχνη της οι αστυνομικοί

Η ταυτοποίηση της οδηγού πραγματοποιήθηκε το Σαββατοκύριακο μετά από αξιοποίηση υλικού από κάμερες ασφαλείας, καθώς και πληροφοριών και καταθέσεων από πολίτες που είδαν ή άκουσαν το περιστατικό.

Στο οπτικό υλικό το οποίο είδε το φως της δημοσιότητας, διακρίνεται καθαρά το γκρι όχημα της γυναίκας να πλησιάζει το σημείο όπου βρισκόταν το ζώο, να επιβραδύνει και στη συνέχεια να ακινητοποιείται μπροστά του. Λίγα μόλις δευτερόλεπτα αργότερα, το όχημα κινείται εκ νέου και περνά πάνω από τον σκύλο, πριν απομακρυνθεί από το σημείο.