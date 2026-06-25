Το κόψιμο της εκπομπής της Φαίης Σκορδά και η ξαφνική ολοκλήρωση της παρουσίας της στο MEGA προκάλεσαν την αντίδραση της Κατερίνας Καινούργιου, η οποία εξέφρασε τον προβληματισμό της για το πώς οι ανατροπές στην τηλεοπτική αγορά επηρεάζουν το μέλλον όλων των εργαζομένων.

Η παρουσιάστρια, κατά τη διάρκεια της ζωντανής ροής του προγράμματός της στον Alpha, παραδέχθηκε ότι η είδηση τη θορύβησε σε προσωπικό επίπεδο, αναφέροντας:

«Στην αρχή και στεναχωρήθηκα και θορυβήθηκα, λέω δηλαδή αυτό που έχει συμβεί στη Φαίη, του χρόνου μπορεί να συμβεί σε μένα, σε έναν χρόνο στον άλλον… Μετά, βέβαια, κατανοώ ότι δεν κόβεται η ζώνη, οπότε λέω ότι είναι πολύ σημαντικό ότι οι άνθρωποι θα συνεχίσουν να έχουνε τη δουλειά τους. Και μιλάμε για πρόσωπα, όσοι είναι μπροστά, πολύ αξιόλογα και πολύ μεγάλα brand αυτή τη στιγμή, που δεν υπάρχει περίπτωση να μείνουνε εκτός, εκτός αν κάποιος από αυτούς θελήσει για έναν χρόνο, ας πούμε “εγώ θέλω να μείνω εκτός για να δω τι θα κάνω”»

Η ανησυχία για τη ζώνη και τους εργαζόμενους

Η Κατερίνα Καινούργιου εξήγησε τη συζήτηση που έγινε στο δικό της περιβάλλον μόλις κυκλοφόρησε η πληροφορία για το τέλος της εκπομπής, εστιάζοντας στην αρχική αίσθηση που επικράτησε για τη συγκεκριμένη ώρα μετάδοσης.

Συγκεκριμένα, η παρουσιάστρια σημείωσε:

«Στην αρχή ταραχτήκαμε όλοι, γιατί νομίζαμε ότι κόβεται ολόκληρη η ζώνη. Μετά όμως ανακουφιστήκαμε ότι θα υπάρξει μία άλλη εκπομπή στο 10:00-13:00 με μία άλλη ομάδα, ότι τουλάχιστον οι δημοσιογράφοι, οι τεχνικοί και η ζώνη θα συνεχίσουν να υπάρχουν»

Παράλληλα, συμπλήρωσε τη δική της εκτίμηση για την επαγγελματική πορεία των μελών που στελέχωναν το project, λέγοντας:

«Οι συνάδελφοι μπροστά από τις κάμερες είναι πολύ αξιόλογοι και δεν θεωρώ ότι θα υπάρξει κάποιος που θα μείνει εκτός, μόνο εάν το επιλέξει ο ίδιος. Κάποιοι μπορεί να μείνουν και στο MEGA και να απορροφηθούν σε άλλα projects, δεν το ξέρουμε αυτό»

Τα χρονικά περιθώρια των ανακοινώσεων

Κλείνοντας την τοποθέτησή της, η οικοδέσποινα της πρωινής ζώνης του Alpha στάθηκε στον τρόπο και τον χρόνο με τον οποίο γίνονται αυτές οι ενημερώσεις από την πλευρά των τηλεοπτικών σταθμών προς τα στελέχη τους, ώστε να υπάρχει χρόνος για νέες διαπραγματεύσεις.

Η Κατερίνα Καινούργιου κατέληξε αναφέροντας:

«Εγώ αυτό που εύχομαι δεν ξέρω, μου φάνηκε λίγο τελευταία στιγμή να τους είχανε κάνει μια κουβέντα λίγο νωρίτερα για να ξέρουν και εκείνοι τα επόμενά τους βήματα. Και για τους πίσω οι πίσω θα απορροφηθούν και για τους μπροστά. Ξέρεις, ένας παρουσιαστής αν του πουν πιο νωρίς ότι τα πράγματα δεν είναι πολύ καλά, κοίτα τι θα κάνεις, θα κάνει τα ραντεβού του, θα συζητήσει, θα δει τι θα κάνει και για τα οικονομικά του»