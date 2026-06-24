Οι «Σούπερ Ήρωες», η νέα κωμική σειρά του ΑΝΤ1, έρχονται απόψε στις 20:00, και θα μας χαρίσουν μοναδικές στιγμές γέλιου!

Επεισόδιο 34:

Ένα ανταγωνιστικό ντελικατέσεν ανοίγει κοντά στη γειτονιά και ο Βασίλης με τον Περικλή αποφασίζουν να κατασκοπεύσουν τον ανταγωνισμό με κωμικοτραγικά αποτελέσματα. Στα ταμεία, η Σταυρούλα συμπεριφέρεται περίεργα, ώσπου η Έφη ανακαλύπτει το μυστικό της. Έχει φέρει κρυφά στο μαγαζί… ένα γατάκι. Στο μανάβικο, παρά τις αντιρρήσεις της Ρένας, ο Αντώνης συνεχίζει να μιλάει μανιωδώς με τον άγνωστο κρυφό θαυμαστή του. Ώσπου έρχεται ξανά ο “Σαλατάς”. Τέλος, ο Δημήτρης μαθαίνει για τον έρωτα του Σπύρου με την Έφη και για τον βοηθήσει αποφασίζει να του κάνει extreme makeover.

Guest: Ολυμπία Δεδοπούλου, Ρένα Μόρφη, Ρένος Χαραλαμπίδης

Δείτε sneak previews:

Ρένος Χαραλαμπίδης και Ρένα Μόρφη έρχονται απόψε στο ΣΟΥΠΕΡ

Ένα ανταγωνιστικό ντελικατέσεν ανοίγει κοντά στο ΣΟΥΠΕΡ και η κατασκοπεία ξεκινά!

Δείτε το trailer: