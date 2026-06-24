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Οι «Σούπερ Ήρωες», η νέα κωμική σειρά του ΑΝΤ1, έρχονται απόψε στις 20:00, και θα μας χαρίσουν μοναδικές στιγμές γέλιου!

Επεισόδιο 34:

Ένα ανταγωνιστικό ντελικατέσεν ανοίγει κοντά στη γειτονιά και ο Βασίλης με τον Περικλή αποφασίζουν να κατασκοπεύσουν τον ανταγωνισμό με κωμικοτραγικά αποτελέσματα. Στα ταμεία, η Σταυρούλα συμπεριφέρεται περίεργα, ώσπου η Έφη ανακαλύπτει το μυστικό της. Έχει φέρει κρυφά στο μαγαζί… ένα γατάκι. Στο μανάβικο, παρά τις αντιρρήσεις της Ρένας, ο Αντώνης συνεχίζει να μιλάει μανιωδώς με τον άγνωστο κρυφό θαυμαστή του. Ώσπου έρχεται ξανά ο “Σαλατάς”. Τέλος, ο Δημήτρης μαθαίνει για τον έρωτα του Σπύρου με την Έφη και για τον βοηθήσει αποφασίζει να του κάνει extreme makeover.

Guest: Ολυμπία Δεδοπούλου, Ρένα Μόρφη, Ρένος Χαραλαμπίδης

Σούπερ Ήρωες
Σούπερ Ήρωες
Σούπερ Ήρωες
Σούπερ Ήρωες
Σούπερ Ήρωες
Σούπερ Ήρωες
Σούπερ Ήρωες
Σούπερ Ήρωες
Σούπερ Ήρωες
Σούπερ Ήρωες
Σούπερ Ήρωες

Δείτε sneak previews:

Ρένος Χαραλαμπίδης και Ρένα Μόρφη έρχονται απόψε στο ΣΟΥΠΕΡ

Ένα ανταγωνιστικό ντελικατέσεν ανοίγει κοντά στο ΣΟΥΠΕΡ και η κατασκοπεία ξεκινά!

Δείτε το trailer: