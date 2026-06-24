Ο πρωθυπουργός της Κίνας προχώρησε σε δηλώσεις που προκαλούν αίσθηση στις αγορές για τον λόγο που η χώρα του είναι ανταγωνιστική τα τελευταία χρόνια, καθώς απέρριψε το αφήγημα περί φθηνών προϊόντων.

Temu και Shein μπορεί να έχουν αλλάξει τα δεδομένα στο ηλεκτρονικό εμπόριο, ενισχύοντας κι άλλο τις κινεζικές εξαγωγές, ωστόσο το Πεκίνο θεωρεί ότι η οικονομική του ευμάρεια οφείλεται στην τεχνολογική καινοτομία.

«Η ανταγωνιστικότητα της χώρας οφείλεται στην τεχνολογική καινοτομία», είπε ο Λι Τσιάνγκ, απορρίπτοντας και τις θέσεις που αναφέρουν ότι οι κινεζικές εταιρείες επιβιώνουν, επειδή λαμβάνουν υπέρογκες κρατικές επιδοτήσεις.

«Το κλειδί για την ανταγωνιστικότητα των κινεζικών προϊόντων δεν είναι, όπως ισχυρίζονται ορισμένοι, οι κρατικές επιδοτήσεις. Η κινεζική κυβέρνηση δεν είναι τόσο πλούσια, ούτε μπορεί να τις χρηματοδοτήσει», είπε χαρακτηριστικά.

Κατά την ομιλία του, ο Λι εξήρε τις εγχώριες επιχειρήσεις που ανέλαβαν «δαπανηρές επενδύσεις σε έρευνα και ανάπτυξη» και αντιμετώπισαν «άδικες εξωτερικές πιέσεις».

Επισήμανε το παράδειγμα της Huawei, η οποία, λόγω των αμερικανικών ελέγχων στις εξαγωγές, δεν έχει τη δυνατότητα να αποκτήσει πρόσβαση στην πιο προηγμένη τεχνολογία κατασκευής μικροτσίπ.

Ο Λι δήλωσε ότι η Huawei «υποφέρει εδώ και καιρό από οικονομικούς και τεχνολογικούς αποκλεισμούς», αλλά «επέμεινε», επενδύοντας πάνω από 1 τρισ. RMB (147 δισ. δολάρια) στην έρευνα και ανάπτυξη κατά τη διάρκεια μιας δεκαετίας, και «πέτυχε μια σειρά από σημαντικές καινοτομίες στην τεχνολογία αιχμής».

Σύμφωνα με τους Financial Times οι παραπάνω δηλώσεις δεν έγιναν τυχαία, αλλά κατά τη διάρκεια του «Summer Davos» του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ (WEF), που πραγματοποιείται εναλλάξ στο Νταλιάν και στην Τιαντζίν και αποτελεί την απάντηση της Κίνας στο Νταβός της Ελβετίας.

Επιπλέον, οι δηλώσεις του έρχονται σε συνέχεια των επικρίσεων που άσκησαν οι εμπορικοί εταίροι της Κίνας για το οικονομικό μοντέλο της χώρας, στο πλαίσιο του οποίου η εφαρμογή βιομηχανικής πολιτικής από το Πεκίνο σε τομείς προτεραιότητας θεωρείται ότι οδηγεί σε πλεονάζουσα παραγωγική ικανότητα.

Ενδεικτικά, το ΔΝΤ κάλεσε φέτος την Κίνα να μειώσει κατά το ήμισυ τις επιδοτήσεις της, οι οποίες, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του, ανέρχονταν στο 4% του ΑΕΠ και, όπως ανέφερε, «προκαλούσαν διεθνείς επιπτώσεις και πιέσεις».