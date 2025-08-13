Στις πυρκαγιές της Αχαϊας και στο κέντρο επιχειρήσεων στην Πάτρα βρέθηκε ο Διονύσης Καλαματιανός, μαζί με κλιμάκιο του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ.

Όπως τόνισε ο γραμματέας της Κ.Ο. του κόμματος, «η κατάσταση είναι εξαιρετικά δύσκολη. Είμαστε στο πλευρό των πληγέντων και όλων όσων δίνουν τη μάχη στην πρώτη γραμμή: των πυροσβεστών, των εθελοντών, των εργαζομένων στην Πολιτική Προστασία, των αστυνομικών».

«Παραμένουμε σε εγρήγορση ελπίζοντας να τελειώσει όσο το δυνατόν πιο γρήγορα αυτός ο εφιάλτης» επισήμανε.

Και τόνισε πως «δυστυχώς, και πάλι, οι διαβεβαιώσεις περί επάρκειας των μέτρων προστασίας και θωράκισης από τις πυρκαγιές ήταν λόγια δίχως αντίκρισμα. Ειδικά στον τομέα της πρόληψης, του σχεδιασμού και του συντονισμού, οι ελλείψεις και οι ανεπάρκειες αποδεικνύονται καθοριστικές».

Πηγή: ΑΠΕ