Στην προσαγωγή ενός άνδρα, ο οποίος φέρεται να συνδέεται με τις φωτιές που μαίνονται στην Αχαΐα, προχώρησαν το απόγευμα της Τετάρτης οι αστυνομικές αρχές.

Σύμφωνα με πληροφορίες του gnomip, ο ύποπτος κινούνταν πεζός κοντά στα μέτωπα της φωτιάς και φέρεται να προκαλούσε νέες εστίες. Κατά την προσέγγιση των αστυνομικών, αντέδρασε και προσπάθησε να διαφύγει, ωστόσο παρενέβησαν δυνάμεις της ΟΠΚΕ που τον ακινητοποίησαν και τον οδήγησαν στην Ασφάλεια.

Οι αρχές, σε συνεργασία με ειδικό κλιμάκιο της Πυροσβεστικής, διερευνούν από το πρωί τα αίτια της μεγάλης πυρκαγιάς, έχοντας αξιοποιήσει μαρτυρίες και στοιχεία που οδήγησαν στον εντοπισμό του υπόπτου. Δύο τουλάχιστον μάρτυρες τον αναγνώρισαν ως άτομο που κινούνταν ύποπτα στην περιοχή.

Η έρευνα συνεχίζεται προκειμένου να διαπιστωθεί η εμπλοκή του στην καταστροφική φωτιά που έχει προκαλέσει εκτεταμένες ζημιές.