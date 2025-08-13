Νέες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις τέθηκαν σε ισχύ στην Πάτρα το βράδυ της Τετάρτης, λόγω της μεγάλης πυρκαγιάς

Περιμετρική Πατρών (Εθνική Οδός) και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας (προς Πύργο και προς Αθήνα), από Μποζαΐτικα (Τοφάλος) μέχρι τον κόμβο Γλαύκου.

Οδός Λυκόχορου.

Ελευθερίου Βενιζέλου στο ύψος της οδού Ηρακλέους προς Περιμετρική Πατρών.

Οι αρχές ζητούν από τους οδηγούς που κινούνται στην περιοχή να δίνουν απόλυτη προτεραιότητα στα οχήματα έκτακτης ανάγκης, καθώς οι επιχειρήσεις κατάσβεσης και απομάκρυνσης κινδύνων βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη.