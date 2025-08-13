Υπεράνθρωπες είναι οι προσπάθειες που καταβάλουν δυνάμεις της Πυροσβεστικής και εθελοντές στη μάχη για την κατάσβεση των καταστροφικών φωτιών που μαίνομαι σε πολλές περιοχές της χώρας.

Δυσκολότερα είναι τα μέτωπα σε Πάτρα, Χίο, Πρέβεζα και Ζάκυνθο, με δεκάδες οικισμούς να έχουν εκκενωθεί.

Εθελοντές και κάτοικοι των περιοχών παλεύουν με κάθε μέσο που διαθέτουν να δώσουν τις περιουσίες τους και ζώα. Έχουν επιστρατευτεί κουβάδες, λάστιχα και κάθε άλλο μέσο που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να σβήσουν μικρές εστίες.

Δείτε εικόνες: