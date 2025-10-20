Σε μια κομβική και κρίσιμη περίοδο για την Ευρώπη και τη Μέση Ανατολή, διεξάγεται στο Πορτορόζ της Σλοβενίας η Σύνοδος Κορυφής της MED9, με τη χώρα μας να είναι παρούσα διά του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, ενώ παράλληλα ο υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης, θα συμμετέχει στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων στο Λουξεμβούργο, όπου θα συναντηθεί με τον Τούρκο ομόλογό του, Χακάν Φιντάν, λίγες ώρες μετά τις απειλές του επικεφαλής της τουρκικής διπλωματίας εναντίον της Ελλάδας.

Ο πρωθυπουργός σήμερα αναμένεται να αναφερθεί στη σημασία της συνεργασίας των ευρωπαϊκών χωρών της Μεσογείου σε προκλήσεις όπως η κλιματική αλλαγή, αλλά θα τοποθετηθεί και για την πρωτοβουλία 5Χ5 που ανακοίνωσε από το βήμα της Βουλής για μια συνάντηση των παράκτιων χωρών της περιοχής μας, που θα περιλαμβάνει την Ελλάδα, την Κύπρο, την Αίγυπτο, την Τουρκία και τη Λιβύη – χώρες που αντιμετωπίζουν κοινές προκλήσεις και οι οποίες θα μπορούσαν να συνεργαστούν σε ζητήματα όπως το μεταναστευτικό, η προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος, η συνδεσιμότητα, οι οριοθετήσεις θαλασσίων ζωνών και η πολιτική προστασία.

Τα βλέμματα στη συνάντηση Γεραπετρίτη – Φιντάν

Μπορεί οι δίαυλοι επικοινωνίας ανάμεσα στις δύο χώρες να παραμένουν ανοιχτοί, ωστόσο η Αθήνα έχει διαμηνύσει τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό ότι οι θέσεις της στα εθνικά θέματα παραμένουν σταθερές και μη διαπραγματεύσιμες.

«Η Ελλάδα ασκεί ενεργητική και συνεπή εξωτερική πολιτική που στηρίζεται στις οικουμενικές αξίες του διεθνούς δικαίου και δεν ετεροκαθορίζεται. Από τις αρχές αυτές δεν πρόκειται να αποστεί και όποιος ενοχλείται οφείλει να το αποδεχθεί, διότι υποδείξεις και μομφές δεν είναι αποδεκτές», τόνισε με έμφαση ο Γιώργος Γεραπετρίτης, απαντώντας σε όσα είπε ο Φιντάν περί «αντιτουρκικών πρωτοβουλιών» στην Ευρώπη και την Ανατολική Μεσόγειο από κράτη που δεν έχουν σχέση με την αρχιτεκτονική της ευρωπαϊκής ασφάλειας.

«Κάθε φορά που υπάρχει ένα εσωτερικό πρόβλημα, αμέσως αναφέρουν την Τουρκία» είχε δηλώσει ο Χακάν Φιντάν, ενώ αναφερόμενος στο πρόγραμμα Safe και το ελληνικό «βέτο» είπε ότι «είναι ένα θέμα που πρέπει να παρακολουθείται με προσοχή».

Ωστόσο, αυτό που κρατούν και παρακολουθούν με ενδιαφέρον στην Αθήνα είναι ότι πλέον στην Άγκυρα καταγράφουν όλα όσα λέγονται και τους αφορούν ακόμα και εντός της ελληνικής Βουλής.

Και διαμηνύουν κοιτάζοντας προς την Τουρκία ότι πάγια θέση της Ελλάδας είναι ότι η στρατηγική αυτονομία της Ευρωπαϊκής Ένωσης μπορεί να προωθηθεί με μία βασική προϋπόθεση: να αποκλειστεί η συνεργασία με χώρες που δεν ασπάζονται τις αρχές της Ένωσης ή αντιστρατεύονται συμφέροντα κρατών-μελών.

«Για την Ελλάδα δεν τίθεται κανένα ζήτημα συμμετοχής της Τουρκίας στο πρόγραμμα SAFE εάν δεν αντιμετωπιστούν πάγια ελληνικά αιτήματα, όπως η άρση του casus belli και της θεωρίας των “γκρίζων ζωνών”. Κάπως έτσι, λοιπόν, η διπλωματία της δράσης αποδεικνύεται πολύ πιο αποτελεσματική εκείνης των κραυγών», είχε δηλώσει ο πρωθυπουργός.

Όπως τόνιζαν έμπειροι διπλωμάτες, στην συγκεκριμένη περίπτωση εκείνος που πρέπει να βάλει νερό στο κρασί του και να μην εξαπολύει απειλές είναι η Τουρκία, γιατί το κλειδί για την ένταξή της στο πρόγραμμα SAFE κρατάει η Ελλάδα.

Εκεί, ίσως αποδίδουν το γεγονός ότι στις δηλώσεις του ο Χακάν Φιντάν έκανε αναφορά στα χωρικά ύδατα, λέγοντας ότι «το πρόβλημα στο Αιγαίο δεν είναι πρόβλημα που δεν μπορεί να λυθεί» και θύμισε ότι «έχουν γίνει προηγουμένως διερευνητικές επαφές, έχει διανυθεί ορισμένη απόσταση».