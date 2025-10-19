Στις προκλητικές δηλώσεις του Τούρκου ομολόγου του, Χακάν Φιντάν, απάντησε ο Έλληνας υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης, τονίζοντας πως «η Ελλάδα ασκεί ενεργητική και συνεπή εξωτερική πολιτική που στηρίζεται στις οικουμενικές αξίες του διεθνούς δικαίου και δεν ετεροκαθορίζεται».

Σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση «από τις αρχές αυτές δεν πρόκειται να αποστεί και όποιος ενοχλείται οφείλει να το αποδεχτεί, διότι υποδείξεις και μομφές δεν είναι αποδεκτές.

Η Ελλάδα επιδιώκει εμπράκτως την ειρήνη και τις σχέσεις καλής γειτονίας, εντούτοις σε θέματα εθνικού συμφέροντος, δεν μπορεί να υπάρξει καμία συζήτηση».

Σημειώνεται πως ο υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας έκανε χθες επιθετικές δηλώσεις με αφορμή το Πρόγραμμα SAFE της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ άφησε αιχμές για τη στάση της Ελλάδας στο θέμα της ευρωπαϊκής ασφάλειας. Σύμφωνα με τον Χακάν Φιντάν, στην ελληνική πολιτική «ευδοκιμεί το αντιτουρκικό αίσθημα», ενώ η Τουρκία παρακολουθεί στενά την Ελλάδα. Αυτή η πολιτική ρητορική δεν βοηθάει τη σχέση των δύο χωρών και προκαλεί ένταση στην περιοχή, επισήμανε.

Ο Φιντάν ζήτησε να «φέρουν την Τουρκία στην ημερήσια διάταξη αμέσως», υπονοώντας την ανάγκη για επαναφορά της συζήτησης για τη συνεργασία σε θέματα ασφάλειας, που, σύμφωνα με την Άγκυρα, είναι κρίσιμα για την ευρωπαϊκή σταθερότητα.

Η αναφορά στο Πρόγραμμα SAFE της Ευρωπαϊκής Ένωσης έγινε με ιδιαίτερη έμφαση στην ελληνική πολιτική στάση, ειδικά μετά τις δηλώσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη στη Βουλή, όπου υπογράμμισε ότι η Τουρκία δεν θα συμμετέχει στο συγκεκριμένο πρόγραμμα για τη διασφάλιση της ευρωπαϊκής άμυνας.

Παράλληλα, μίλησε για ένα «θέμα που αξίζει να παρακολουθείται με προσοχή», προειδοποιώντας ότι οι αποφάσεις που επηρεάζουν την ασφάλεια της Ευρώπης δεν πρέπει να εξυπηρετούν τα συμφέροντα μόνο μίας χώρας, αλλά να προάγουν τη συλλογική ασφάλεια.

Ο Φιντάν αναφέρθηκε και στη στάση της Τουρκίας το 1980, όταν αποδέχθηκε την επιστροφή της Ελλάδας στο στρατιωτικό σκέλος του ΝΑΤΟ, μετά την αποχώρησή της το 1974. «Η Τουρκία τότε είπε “εντάξει” και αποδέχθηκε την επιστροφή της Ελλάδας, ενώ θα μπορούσε να αρνηθεί», είπε, προσθέτοντας πως η Τουρκία εξέτασε τη μεγαλύτερη στρατηγική εικόνα και πήρε την απόφαση με γνώμονα τη σταθερότητα της ευρύτερης περιοχής.

Σήμερα, σύμφωνα με τον Φιντάν, η Τουρκία αναμένει από την Ελλάδα να επιδείξει την ίδια στρατηγική ωριμότητα, καθώς οι προκλήσεις για την ευρωπαϊκή ασφάλεια είναι πολύ μεγαλύτερες και δεν περιορίζονται μόνο στις υποθετικές διαφορές των δύο χωρών.