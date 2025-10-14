Στην τελική φάση προετοιμασίας εισέρχεται η ελληνική πρόταση για την ένταξη μιας σειράς οπλικών της συστημάτων στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα SAFE (Support to Ammunition and armaments production), ένα σημαντικό χρηματοδοτικό εργαλείο που στοχεύει στην ενίσχυση της αμυντικής ικανότητας των κρατών – μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σύμφωνα με τον σχεδιασμό, η Αθήνα θα πρέπει να καταθέσει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή έως τα τέλη Νοεμβρίου το τελικό Εθνικό Επενδυτικό Σχέδιο, το οποίο θα καθορίσει ποια εξοπλιστικά προγράμματα θα χρηματοδοτηθούν τα επόμενα χρόνια.

Το συνολικό πακέτο για τη χώρα μας ανέρχεται στο διόλου ευκαταφρόνητο ποσό των 787,67 εκατομμυρίων ευρώ, με τη μορφή δανείων μακράς διάρκειας και ευνοϊκών όρων, που θα επιτρέψουν την υλοποίηση κρίσιμων επενδύσεων στον τομέα της άμυνας. Οι πρώτες εκταμιεύσεις αναμένεται να ξεκινήσουν από τις αρχές του 2026, σηματοδοτώντας την έναρξη ενός νέου κύκλου αναβάθμισης των δυνατοτήτων των ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων αλλά και της εγχώριας αμυντικής βιομηχανίας.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι στο ελληνικό πακέτο έργων περιλαμβάνονται προγράμματα αιχμής, όπως το αντι-drone σύστημα «Κένταυρος», που σχεδιάστηκε και κατασκευάστηκε εξ ολοκλήρου στη χώρα μας, καθώς και μη επανδρωμένα εναέρια και θαλάσσια μέσα, «drones – καμικάζι», αλλά και η ανάπτυξη του πρώτου ελληνικού στρατιωτικού δορυφόρου. Αυτές οι επιλογές υπογραμμίζουν τη στροφή της χώρας προς την τεχνολογική αυτονομία και την ενίσχυση της καινοτομίας στον τομέα της άμυνας και της ασφάλειας.

Η ελληνική κυβέρνηση στοχεύει σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, να εντάξει στο πρόγραμμα περίπου 30 έργα από τα 68 που περιλαμβάνονται στον Μακροπρόθεσμο Προγραμματισμό Αμυντικών Εξοπλισμών. Μεταξύ αυτών βρίσκονται κομβικά έργα υποστήριξης, όπως η αναβάθμιση των πυραύλων αέρος-αέρος MICA, οι οποίοι εξοπλίζουν τα μαχητικά Mirage 2000-5 και Rafale, κρίσιμα για τη διατήρηση της επιχειρησιακής ετοιμότητας της Πολεμικής Αεροπορίας.

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται επίσης στην προμήθεια πυρομαχικών για τα ναυτικά πυροβόλα OTO Melara 76/62, καθώς και στην αντικατάσταση του γερασμένου στόλου οχημάτων γενικής χρήσης του Ελληνικού Στρατού — με προτεραιότητα στα γνωστά φορτηγά STEYR, τα οποία μετά από δεκαετίες υπηρεσίας βρίσκονται πλέον κοντά στο τέλος του κύκλου ζωής τους. Στο επενδυτικό πλάνο εντάσσεται και η ανάπτυξη του στρατιωτικού δορυφόρου ISR (Intelligence, Surveillance, Reconnaissance), έργο που έχει ήδη προωθήσει το Ελληνικό Κέντρο Αμυντικής Καινοτομίας (ΕΛΚΑΚ), ανοίγοντας πρόσκληση ενδιαφέροντος προς την ελληνική βιομηχανία. Ο δορυφόρος αυτός θα ενισχύσει τις δυνατότητες συλλογής και ανάλυσης δεδομένων των Ενόπλων Δυνάμεων, προσφέροντας επιχειρησιακά πλεονεκτήματα σε περιβάλλοντα υψηλής έντασης.

Το πρόγραμμα «Κένταυρος» ξεχωρίζει ωστόσο ως σύμβολο της ελληνικής τεχνολογικής αυτάρκειας. Το αντι-drone σύστημα, που έχει ήδη δοκιμαστεί επιτυχώς από μονάδες του Πολεμικού Ναυτικού κατά τη διάρκεια της ευρωπαϊκής αποστολής Aspides» στην Ερυθρά Θάλασσα, αποδεικνύει ότι η Ελλάδα μπορεί να σχεδιάσει και να κατασκευάσει προηγμένα συστήματα αντιμετώπισης απειλών νέας γενιάς. Παράλληλα, το ΕΛΚΑΚ (Ελληνικό Κέντρο Αμυντικής Καινοτομίας) προχωρά σε διαγωνιστικές διαδικασίες για την ανάπτυξη νέων μη επανδρωμένων εναέριων, θαλάσσιων και υποβρύχιων συστημάτων, επιδιώκοντας να αξιοποιήσει την τεχνογνωσία της ελληνικής αμυντικής βιομηχανίας και να ενισχύσει τη συνεργασία με ιδιωτικούς φορείς.

Σε επόμενο στάδιο, και ανάλογα με την πορεία των πρώτων έργων, εξετάζεται η δυνατότητα να ενταχθούν στο SAFE και συμπληρωματικά προγράμματα, όπως επιμέρους εξοπλιστικά συστήματα για την τέταρτη φρεγάτα Belharra, καθώς και η μελέτη και σχεδίαση ενός νέου εθνικού περιπολικού ανοικτής θαλάσσης, που θα καλύπτει τις αυξημένες ανάγκες επιτήρησης του Αιγαίου και της Ανατολικής Μεσογείου.

Το Εθνικό Επενδυτικό Πλάνο της Ελλάδας θα κατατεθεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 30 Νοεμβρίου. Αν λάβει θετική αξιολόγηση, η έγκριση από το Συμβούλιο της ΕΕ αναμένεται έως τα τέλη Ιανουαρίου του 2026. Σε περίπτωση που χρειαστούν τροποποιήσεις, θα ακολουθήσει επαναδιαπραγμάτευση για την κάλυψη των παρατηρήσεων, γεγονός που ενδέχεται να προκαλέσει καθυστερήσεις στην τελική ενεργοποίηση των χρηματοδοτήσεων. Μετά την έγκριση, θα ξεκινήσει ένας εντατικός κύκλος τεχνικών και διπλωματικών διαδικασιών, με στόχο την οριστικοποίηση των Επιχειρησιακών Διευθετήσεων (MoUs) και των σχετικών δανειακών συμβάσεων. Κεντρικό ρόλο σε αυτό το στάδιο θα έχει η Γενική Διεύθυνση Αμυντικών Εξοπλισμών και Επενδύσεων (ΓΔΑΕΕ), η οποία θα αναλάβει τη διακρατική συνεννόηση και τον συντονισμό της συμμετοχής ελληνικών εταιρειών σε ευρωπαϊκές κοινοπραξίες.