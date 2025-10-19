Ο Άρης αναδείχθηκε ισόπαλος 1-1 με τον Παναθηναϊκό στο «Κλεάνθης Βικελίδης» και ο Μανόλο Χιμένεθ στις δηλώσεις του έριξε… καρφιά για τον Μαρίνο Ουζουνίδη, αναφερόμενος στα πολλά προβλήματα τραυματισμών στην ομάδα του.

Ο Ισπανός προπονητής μίλησε στην Cosmote TV αμέσως μετά τη λήξη της αναμέτρησης και αυτό που ξεχώρισε ήταν η ατάκα του για τους τραυματισμούς και τον προκάτοχό του.

«Είχαμε ένα σχέδιο πριν το παιχνίδι, το οποίο καταρρίφθηκε στα πρώτα λεπτά, όταν και δεχτήκαμε το πρώτο γκολ και θα έπρεπε στη συνέχεια να τραβήξουμε κουπί. Θέλω να πω πως σε κάθε προπόνηση έχουμε τέσσερίς πέντε ποδοσφαιριστές τραυματίες και σε κάθε ματς συμβαίνει κάτι αντίστοιχο. Τι έκαναν με τον Ουζουνίδη το καλοκαίρι;», είπε χαρακτηριστικά ο Χιμένεθ, ο οποίος στη συνέχεια ρωτήθηκε για το σοβαρό θέμα υγείας του νεαρού Βοριαζίδη.

«Δυστυχώς είναι μία δυσάρεστη κατάσταση, ένας παίκτης που ήρθε με μεγάλη όρεξη για να βοηθήσει, αλλά είμαι σίγουρος πως θα κερδίσει το παιχνίδι της ζωής του», ήταν το σχόλιό του.