Ο Παναθηναϊκός προηγήθηκε από πολύ νωρίς με τον Σφιντέρσκι, ο Άρης ισοφάρισε στο δεύτερο ημίχρονο με τον Δώνη και το τελικό 1-1 στο «Κλεάνθης Βικελίδης» δεν βοηθάει βαθμολογικά καμία εκ των δύο ομάδων.

Οι «πράσινοι» μπήκαν στο παιχνίδι με τον καλύτερο τρόπο, καταφέρνοντας να πάρουν με το… καλησπέρα το προβάδισμα. Στο 3ο λεπτό ο Καλάμπρια πέρασε ωραία την κάθετη για τον Σφιντέρσκι και αυτός νίκησε τον Διούδη για το 0-1, παγώνοντας το «Κλεάνθης Βικελίδης». Με ψυχολογία από το γρήγορο γκολ, η ομάδα του Χρήστου Κόντη είχε την κατοχή της μπάλας στα επόμενα λεπτά, με τους γηπεδούχους, από την άλλη πλευρά, να προσπαθούν να βρουν τα πατήματά τους.

Η ομάδα του Μανόλο Χιμένεθ πήρε μέτρα το πρώτο 20λεπτο και στο 28′ φάνηκε για πρώτη φορά επιθετικά με το συρτό σουτ του Φαντιγκά αλλά ο Ντραγκόφσκι αντέδρασε σωστά. Όπως αντέδρασε σωστά και στο 39ο λεπτό, σε κοντινό σουτ του Καντεβέρε, κρατώντας το 0-1 με μια πραγματικά εκπληκτική απόκρουση!

Το γεγονός ότι με το ξεκίνημα του δευτέρου ημιχρόνου ο Χιμένεθ έκανε τρεις αλλαγές, βάζοντας Σούντμπεργκ, Μορόν και Δώνη στις θέσεις των Φαμπιάνο, Καντεβέρε και Αλφαρέλα, έδειχνε ξεκάθαρα τον προβληματισμό που υπήρχε για την απόδοση των «κίτρινων», οι οποίοι προσπαθούσαν να βρουν τον τρόπο για να φτάσουν στην ισοφάριση.

Οι Θεσσαλονικείς είχαν ευκαιρία στο 59′ με το σουτ του Σίστο που κόντραρε στον Ίνγκασον και έφυγε δίπλα από το δοκάρι, με το παιχνίδι πάντως να μην έχει καθόλου καλό ρυθμό. Είτε επειδή οι δύο ομάδες δεν απέφευγαν τα λάθη, είτε επειδή ο διαιτητής Τσβάιερ σφύριζε συνεχώς.

Όπως και να έχει, ο Χιμένεθ συνέχισε τις αλλαγές για τους γηπεδούχους, ο Κόντης έκανε, με τη σειρά του, τις πρώτες του κινήσεις από τον πάγκο για τους φιλοξενούμενους και στο 75′, από το πουθενά, ήρθε η ισοφάριση: Σέντρα του Γιαννιώτα, σουτ του Δώνη και ο Ντραγκόφσκι… έχασε τη μπάλα μέσα από τα χέρια του, για να γίνει έτσι το 1-1.

Οι «πράσινοι» διαμαρτυρήθηκαν για φάουλ στον Τσέριν στην αρχή της φάσης αλλά μετά την εξέταση του VAR το γκολ μέτρησε κανονικά και ο Κόντης αντέδρασε βγάζοντας Ζαρουρί και Τσιριβέγια για να βάλει Τζούριτσιτς και Σιώπη. Ο Παναθηναϊκός βγήκε μπροστά και πίεσε για το γκολ που θα του έδινε τη νίκη, ο Τετέ όμως, στο 91′, έχασε μεγάλη ευκαιρία και ενώ ήταν μόνος προ του Διούδη, με το 1-1 να παραμένει μέχρι το τελευταίο σφύριγμα του διαιτητή.

Άρης (Μανόλο Χιμένεθ): Διούδης, Τεχέρο, Φαμπιάνο (46′ Σούντμπεργκ), Ροζ, Φαντιγκά (79′ Φρίντεκ), Γαλανόπουλος, Μόντσου, Γένσεν, Σίστο (68′ Γιαννιώτας), Αλφαρέλα (46′ Δώνης), Καντεβέρε (46′ Μορόν).

Παναθηναϊκός (Χρήστος Κόντης): Ντραγκόφσκι, Καλάμπρια, Ίνγκασον, Τουμπά, Κυριακόπουλος (70′ Μλαντένοβιτς), Τσιριβέγια (82′ Σιώπης), Τσέριν (90′ Πάντοβιτς), Μπακασέτας, Τετέ, Ζαρουρί (82′ Τζούριτσιτς), Σφιντέρσκι (70′ Γερεμέγεφ).