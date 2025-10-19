Ο Ράφα Μπενίτεθ θα είναι ο νέος προπονητής του Παναθηναϊκού καθώς υπέγραψε το συμβόλαιό του, διάρκειας 2,5 ετών, μετά την πολύ υψηλή πρόταση που του έγινε και έρχεται στην Αθήνα για να παρουσιαστεί επισήμως και να πιάσει δουλειά.

Το όνομα του Ισπανού τεχνικού ήρθε στο προσκήνιο για τους «πράσινους» τις τελευταίες μέρες και παρά τις συνεχείς διαψεύσεις της ΠΑΕ οι συζητήσεις προχωρούσαν και η αισιοδοξία για συμφωνία μεγάλωνε συνεχώς. Η πρόταση, άλλωστε, που του έγινε είναι εξαιρετική.

Ο Παναθηναϊκός πρόσφερε συμβόλαιο στον Μπενίτεθ για 2,5 χρόνια με ετήσιες απολαβές 4 εκατ. ευρώ ενώ παράλληλα έχουν δοθεί και οι απαραίτητες εγγυήσεις για την ενίσχυση της ομάδας στις μεταγραφικές περιόδους που θα ακολουθήσουν.

Μια πρόταση που αποδέχθηκε ο Ισπανός προπονητής, ο οποίος αναμένεται τις επόμενες μέρες στην Αθήνα για να παρουσιαστεί επισήμως στον Τύπο και στη συνέχεια να πιάσει δουλειά με τη νέα του ομάδα, με την οποία θα επιδιώξει να κάνει αυτό που ξέρει καλά: Να κατακτήσει τίτλους.

Όλοι οι τίτλοι του Μπενίτεθ

Λίβερπουλ: 4 (Champions League 2004-05, UEFA Σούπερ Καπ 2005-06, Κύπελλο Αγγλίας 2005-06, Σούπερ Καπ Αγγλίας 2006-07)

Βαλένθια: 3 (La Liga 2001-02 και 2003-04, Κύπελλο UEFA 2003-04)

Νάπολι: 2 ( Κύπελλο Ιταλίας 2013-14, Σούπερ Καπ Ιταλίας 2014-15)

Ίντερ: 2 (Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων 2010-11, Σούπερ Καπ Ιταλίας 2010-11)

Τσέλσι: 1 (Europa League 2012-13)

Νιούκαστλ: 1 (Championship 2016-17)