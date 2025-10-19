Ο ΠΑΟΚ πήρε μεγάλη νίκη με 2-0 επί της ΑΕΚ και ανέβηκε στην 1η θέση της βαθμολογίας, με τον Ραζβάν Λουτσέσκου να είναι απολύτως ικανοποιημένος από όσα είδε από την ομάδα του στην OPAP Arena.

Οι «ασπρόμαυροι» έκαναν το 2×2 στα ντέρμπι καθώς είχαν νικήσει και τον Ολυμπιακό πριν τη διακοπή του πρωταθλήματος και είναι πλέον στην κορυφή της βαθμολογίας, με τον προπονητή τους να έχει κάθε λόγο να είναι χαρούμενος.

«Τρεις βαθμοί στην Αθήνα, το δεύτερο σερί ντέρμπι που κερδίζουμε. Το αξίζαμε. Δεν είναι έκπληξη για εμάς. Ο κόσμος ήταν άδικος απέναντι μας. Δεν σκοράραμε, δεν εκμεταλλευόμασταν τις ευκαιρίες, αλλά όταν συνεχίζεις να δουλεύεις, να πιστεύεις, να παλεύεις, αυτά θα σου επιστρέψουν πίσω υπέρ σου.

Απόψε είμαστε ευτυχισμένοι. Παίξαμε καλά, ελέγχαμε το παιχνίδι, η ΑΕΚ έκανε δύο ευκαιρίες από στημένες φάσεις, ενώ εμείς είχαμε ευκαιρίες να σκοράρουμε και άλλα γκολ», είπε αρχικά στις δηλώσεις του ο Λουτσέσκου, ο οποίος ρωτήθηκε για την ψυχολογία της ομάδας του.

«Το πιο σημαντικό είναι η αυτοπεποίθηση που έχουμε στη δουλειά, την επίγνωση του πόσο σημαντικό είναι να προσπαθούν ακόμη και όταν τα πράγματα ήταν εις βάρος μας», ήταν η απάντησή του.