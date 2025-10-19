Μόνος στην 1η θέση της βαθμολογίας βρίσκεται πλέον ο ΠΑΟΚ καθώς με γκολ των Μπάμπα και Κωνσταντέλια πέρασε με 2-0 από την OPAP Arena σπάζοντας το αήττητο της ΑΕΚ, η οποία είναι πλέον, μαζί με τον Ολυμπιακό, στο -1.

Ο αγώνας θα μπορούσε να αρχίσει με γκολ για τους φιλοξενούμενους καθώς στο 2ο λεπτό ο Γκρούγιτς έκανε μεγάλο λάθος και ο Γιακουμάκης βρέθηκε σε θέση βολής, το τελείωμα όμως δεν ήταν καλό και ο Στρακόσα απέκρουσε. Στη συνέχεια, πάντως, οι γηπεδούχοι πήραν την κατοχή της μπάλας, βγήκαν μπροστά και ήταν η σειρά τους να πλησιάσουν στο γκολ.

Στο 19′ ο Βίντα ξεμαρκαρίστηκε ωραία και πήρε μόνος του την κεφαλιά από τη γωνία της μικρής περιοχής, ο Τσιφτσής όμως έκανε εκπληκτική επέμβαση και κράτησε το 0-0. Όπως και να έχει, η Ένωση συνέχισε τις προσπάθειες για γκολ και στο 28′ είχε μεγάλη διπλή ευκαιρία μετά το γύρισμα του Ρότα για τον Κοϊτά, ο οποίος αρχικά νικήθηκε από τον Τσιφτσή και στη συνέχεια έστειλε τη μπάλα άουτ.

Λίγα λεπτά μετά, στο 36′, οι «κιτρινόμαυροι» άγγιξαν το γκολ αλλά η μπάλα πήγε στο δοκάρι μετά την κεφαλιά του Γκρούγιτς και αφού δεν έγινε το 1-0, έγινε το 0-1 λίγο πριν το τέλος του πρώτου ημιχρόνου. Στο 45′ ο Ζίβκοβιτς σέντραρε και ο Μπάμπα Ραχμάν πήρε την κεφαλιά από κοντά και έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα του Στρακόσα.

Αν αυτό ήταν κακό για την ΑΕΚ, αυτό που έγινε με το ξεκίνημα του δευτέρου ημιχρόνου ήταν χειρότερο: Στο 48′ ο Μουκουντί έκανε μεγάλο λάθος… βγάζοντας ασίστ στον Κωνσταντέλια, ο οποίος είπε «ευχαριστώ» εξουδετερώνοντας τον Στρακόσα και γράφοντας το 0-2 προ κενής εστίας.

Ο Μάρκο Νίκολιτς δεν ήταν καθόλου ικανοποιημένος με όσα έβλεπε και το έδειξε κάνοντας… τέσσερις αλλαγές μαζεμένες στο 56′, αυτό όμως που δεν άλλαξε ήταν η εικόνα της ομάδας του. Η Ένωση δεν είχε ένταση στο παιχνίδι της και ήταν μπλοκαρισμένη από τον ΠΑΟΚ, ο οποίος ήλεγξε πλήρως την κατάσταση και πήρε μια μεγάλη νίκη που τον ανεβάζει στην κορυφή της βαθμολογίας και στο +1 από ΑΕΚ και Ολυμπιακό.

Οι «κιτρινόμαυροι» και οι «ερυθρόλευκοι», μάλιστα, θα αναμετρηθούν την επόμενη εβδομάδα στο Καραϊσκάκη και ο Μουκουντί θα απουσιάσει καθώς στο 86′ είδε την κόκκινη κάρτα για το φάουλ που έκανε στον Ντεσπόντοφ.

ΑΕΚ (Μάρκο Νίκολιτς): Στρακόσα, Ρότα, Μουκουντί, Βίντα, Πήλιος, Γκρούγιτς (77′ Καλοσκάμης), Μαρίν (56′ Πιερό), Κοϊτά (56′ Μάνταλος), Ζοάο Μάριο (56′ Πινέδα), Κουτέσα (56′ Ελίασον), Γιόβιτς.

ΠΑΟΚ (Ραζβάν Λουτσέσκου): Τσιφτσής, Κένι, Κεντζιόρα, Λόβρεν, Μπάμπα, Μεϊτέ, Οζντόεφ (71′ Καμαρά), Ζίβκοβιτς, Κωνσταντέλιας (77′ Πέλκας), Τάισον (71′ Ντεσπόντοφ), Γιακουμάκης.