Η ΑΕΚ και ο ΠΑΟΚ κοντράρονται στην OPAP Arena στο ντέρμπι της 7ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League, στο οποίο θα κριθεί ποια ομάδα θα είναι στην κορυφή της βαθμολογίας.

Οι «κιτρινόμαυροι» μοιράζονται την 1η θέση με τον Ολυμπιακό, έχοντας από 16 βαθμούς, με τους «ασπρόμαυρους» να ακολουθούν με 14. Ο καθένας, επομένως, μπορεί να καταλάβει πόσο σημαντικό είναι το παιχνίδι στη Νέα Φιλαδέλφεια, με το γήπεδο να αναμένεται κατάμεστο.

Για τη γηπεδούχο ΑΕΚ, λοιπόν, ο Μουκουντί κατάφερε να τεθεί στη διάθεση του Μάρκο Νίκολιτς και είναι στην αρχική 11άδα, ενώ για τον φιλοξενούμενο ΠΑΟΚ ο Ραζβάν Λουτσέσκου επέλεξε τους Κεντζιόρα και Λόβρεν στο κέντρο της άμυνας.

Οι 11άδες των δύο ομάδων

ΑΕΚ (Μάρκο Νίκολιτς): Στρακόσα, Ρότα, Μουκουντί, Βίντα, Πήλιος, Γκρούγιτς, Μαρίν, Κοϊτά, Ζοάο Μάριο, Κουτέσα, Γιόβιτς.

ΠΑΟΚ (Ραζβάν Λουτσέσκου): Τσιφτσής, Κένι, Κεντζιόρα, Λόβρεν, Μπάμπα, Μεϊτέ, Οζντόεφ, Ζίβκοβιτς, Κωνσταντέλιας, Τάισον, Γιακουμάκης.