Στην φυλακή οδηγούνται μετά τις απολογίες τους για την υπόθεση της εγκληματικής οργάνωσης που διέπραττε απάτες σε βάρος του ΕΦΚΑ, οι δύο αδελφοί από τη Συρία.

Τα δύο αδέλφια βρέθηκαν ενώπιον της 25ης ανακρίτριας ως κεντρικά πρόσωπα στην λειτουργία της εγκληματικής ομάδας που, σύμφωνα με την δικογραφία, μέσω εταιρειών ενδυμάτων διέπραττε επί σειρά ετών, απάτες σε βάρος του ΕΦΚΑ, πλαστογραφίες και φοροδιαφυγή.

‘Αλλοι τέσσερις κατηγορούμενοι στην υπόθεση , μεταξύ των οποίων και ένας 55χρονος λογιστής, αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους μετά τις απολογίες τους.

Οι δύο Σύροι φέρονται να οργάνωσαν δίκτυο εικονικών εταιριών ενδυμάτων, συνολικά εννέα αναφέρονται στα στοιχεία της υπόθεσης, που εμφάνιζαν δραστηριότητα και υπέβαλαν κανονικά αναλυτικές περιοδικές δηλώσεις στον ΕΦΚΑ, δηλώνοντας αρκετούς εργαζομένους, χωρίς ωστόσο να καταβάλλονται οι ανάλογες εισφορές. Κατά τη δικογραφία η δράση της οργάνωσης έχει προκαλέσει ζημιά στο Δημόσιο που εκτιμάται αρχικά σε ποσό άνω των 2,1 εκατομμύρια ευρώ. Από αυτά, 1.634.976 ευρώ αφορούν μη καταβληθείσες ασφαλιστικές εισφορές και 501.086 ευρώ φόρους εισοδήματος και ΦΠΑ.

Οι δύο κατηγορούμενοι αδελφοί, φαίνεται να αρνούνται όσα τους αποδίδονται περί εικονικών εταιριών. Ισχυρίζονται ότι απασχολούσαν 108 δηλωμένους νόμιμα, εργαζομένους οι οποίοι ασφαλίζονταν και πληρώνονταν κανονικά. “Οι οφειλές ήταν από μη καταβεβλημένες εισφορές υπέρ ΕΦΚΑ και φόρους προς την Εφορία” φέρονται να είπαν αρνούμενοι τα περί εικονικών εταιριών.