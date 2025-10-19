Ο Άρης έκανε το 1-1 κόντρα στον Παναθηναϊκό με γκολ του Δώνη μετά τη σέντρα του Γιαννιώτα, ο οποίος το αφιέρωσε στον νεαρό Βοριαζίδη που αντιμετωπίζει σοβαρό θέμα υγείας και θα υποβληθεί σε επέμβαση.

Οι «πράσινοι» είχαν καταφέρει να προηγηθούν από πολύ νωρίς με τον Σφιντέρσκι, στο 75ο λεπτό όμως, μετά και το μεγάλο λάθος του Ντραγκόφσκι, ο Δώνης έγραψε το 1-1, το οποίο ήταν και το τελικό αποτέλεσμα.

Την ώρα, λοιπόν, που οι φίλοι του Άρη πανηγύριζαν για την ισοφάριση, ο Γιαννιώτας, ο οποίος είχε συμμετοχή στη φάση, σήκωσε ψηλά μια φανέλα του Βοριαζίδη, θέλοντας έτσι να του αφιερώσει το γκολ.

Ήταν μια συγκινητική στιγμή καθώς ο νεαρός ποδοσφαιριστής, όπως γνωστοποίησε η ΠΑΕ με ανακοίνωση πριν λίγες μέρες, αντιμετωπίζει σοβαρό θέμα υγείας (εξεργασία στα γεννητικά όργανα) και θα υποβληθεί σε επέμβαση.