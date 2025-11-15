Τριάντα γυναίκες από την Λάρισα που πήγαιναν για προσκύνημα στα Κανάλια της Μαγνησίας επέβαιναν στο λεωφορείο που ανετράπη το απόγευμα του Σαββάτου στον Ριζόμυλο του Βόλου.

Σύμφωνα με το gegonotanews που βρέθηκε στο νοσοκομείο όπου μεταφέρθηκαν με ελαφρα χτυπήματα οι 13 απο αυτές το ατύχημα οφείλεται στην προσπάθεια του οδηγού να αποφύγει ένα σκύλο.

Όπως δήλωσε χαρακτηριστικά μια από αυτές:

«Σε κλάσματα δευτερολέπτου χάθηκε το φως από τα μάτια μας. Ο οδηγός άρχισε να κάνει ελιγμούς για να αποφύγει έναν σκύλο και έφυγε το λεωφορείο από τον δρόμο. Οσες ήταν από την δεξιά πλευρά χτύπησαν γιατί το λεωφορείο έπεσε στο χαντάκι αλλά και γιατί εμείς που είμασταν στην αριστερή πλευρά πέσαμε πάνω τους. Χτυπήσαμε όλες από τα σπασμένα τζάμια. Έγινε πανικός».και συνεχίζει:

«Ο οδηγός ήταν ψύχραιμος, μας έβγαλε μια-μια από το πούλμαν με προσοχή και τον ευχαριστούμε. Εχει ο άνθρωπος καινούργιο λεωφορείο και μας πήγαινε στο προσκύνημα», είπε.

Όλες ήταν χαμογελαστές και με χιούμορ αντιμετώπιζαν την περιπέτειά τους κανονίζοντας την επόμενη εκδρομή. Να πούμε ότι όλες υποβλήθηκαν σε αξονική και σε περιποίηση των τραυμάτων τους.