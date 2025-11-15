Ανατροπή λεωφορείου με περίπου 30 επιβάτες σημειώθηκε πριν από λίγη ώρα στην παλιά Εθνική Οδό πριν τον Ριζόμυλο Βελεστίνου.

Σύμφωνα με το Ταχυδρόμο κάτω από άγνωστες συνθήκες το μικρό τουριστικό λεωφορείο κάτω από άγνωστες συνθήκες βγήκε από τον δρόμο με αποτέλεσμα να τραυματιστούν 10 άτομα.

Το ατύχημα έγινε στο 13ο χλμ. της παλιάς εθνικής οδού Βόλου – Λάρισας, όταν κάτω από συνθήκες που διερευνά η Αστυνομία, το λεωφορείο εξετράπη της πορείας του.

Οι 10 ελαφρά τραυματίες επιβάτες μεταφέρονται με ασθενοφόρα στο Νοσοκομείο Βόλου, για παροχή πρώτων βοηθειών.

Επιβάτες ήταν εκείνοι που ειδοποίησαν την αστυνομία με κλήση μέσω του 112.