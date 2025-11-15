Η Αθήνα θα είναι την , Κυριακή (16/11), ο πρώτος σταθμός της ευρωπαϊκής περιοδείας του Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Ο Ουκρανός πρόεδρος αναμένεται να φτάσει το μεσημέρι στην ελληνική πρωτεύσουσα για σημαντικές συνομιλίες σε ανώτατο πολιτειακό και πολιτικό επίπεδο.

Ψηλά στην ατζέντα αναμένεται να βρεθεί η αναβάθμιση της συνεργασίας των δύο χωρών, κυρίως στους τομείς της ενέργειας και της άμυνας, ενώ σύμφωνα με τα ουκρανικά μέσα ενημέρωσης, που επικαλούνται πηγές στο γραφείο του Ουκρανού προέδρου, δεν αποκλείουν να υπάρξει συμφωνία στον τομέα της ενέργειας.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ έχει πολύ ενδιαφέρον η γεωπολιτική συγκυρία που γίνεται αυτή η επίσκεψη του Ουκρανού προέδρου, καθώς από την πλευρά του το Κίεβο επιδιώκει να αυξήσει τα αποθέματά του σε αμερικανικό φυσικό αέριο και η Ελλάδα πλέον προβάλλει ως ένας σημαντικός κόμβος μεταφοράς του αμερικανικού LNG στην Ευρώπη μέσω της Αλεξανδρούπολης και της Ρεβυθούσας.

Υπενθυμίζεται ότι ο Ουκρανός πρόεδρος ανέκαθεν ήταν θερμός υποστηρικτής της ευρωπαϊκής απεξάρτησης από τη ρωσική ενέργεια και η παρουσία του εδώ στην Αθήνα ουσιαστικά θα αναβαθμίσει και θα αναδείξει τον σημαντικό ρόλο που έχει να παίξει η Ελλάδα σε αυτή την νέα ενεργειακή πραγματικότητα που διαμορφώνεται στην Ευρώπη, με τη στήριξη βεβαίως και της Ουάσινγκτον.

Απαγόρευση συγκεντρώσεων σε Αθήνα, Φιλοθέη και Χαλάνδρι

Στο μεταξύ, την απαγόρευση συγκεντρώσεων αύριο, Κυριακή 16 Νοεμβρίου, στο κέντρο της Αθήνας, τη Φιλοθέη και το Χαλάνδρι, ανακοίνωσε η ΕΛ.ΑΣ. λόγω της επίσκεψης του προέδρου της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

«Ανακοινώνεται ότι με αποφάσεις των Διευθυντών των Διευθύνσεων Αστυνομίας Αθηνών και Βορειοανατολικής Αττικής, απαγορεύεται η πραγματοποίηση όλων των δημοσίων υπαίθριων συναθροίσεων την Κυριακή 16-11-2025 από ώρα 06:00′ έως και την ώρα 22:00′ με αφορμή την επίσκεψη του Προέδρου της Ουκρανίας στην Αθήνα, στις κάτωθι περιοχές που περικλείονται από τις οδούς:

Δήμος Αθηναίων

Λ. Βασ. Κωνσταντίνου – Λ. Βασ. Όλγας – Λ. Βασ. Αμαλίας – Ξενοφώντος – Φιλελλήνων – Πλ. Συντάγματος – Σταδίου – Αμερικής – Λυκαβηττού – Ηλ. Ρογκάκου – Κλεομένους – Πλουτάρχου – Ριζάρη – Λ. Βασ. Κωνσταντίνου.

Δήμοι Φιλοθέης – Ψυχικού και Χαλανδρίου

Λ. Κηφισίας – Βεκιαρέλη – Γρίβα Διγενή – 25ης Μαρτίου – Μπιζανίου – Κορυτσάς – Μπενάκη – Κοκκώνη – Λ. Κηφισίας – Αγαμέμνονος – Αγ. Βαρβάρας – Σερρών – Λ. Κηφισίας.

Η ανωτέρω απαγόρευση επιβάλλεται καθώς από την διεξαγωγή συναθροίσεων, επαπειλείται σοβαρός κίνδυνος για τη δημόσια ασφάλεια λόγω πιθανής διάπραξης σοβαρών εγκλημάτων, ιδίως κατά της ζωής, της σωματικής ακεραιότητας και της ιδιοκτησίας και απειλείται σοβαρά η διατάραξη της κοινωνικοοικονομικής ζωής στις εν λόγω περιοχές».