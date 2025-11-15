Η Αναντολού Εφές νίκησε τη Μπάγερν Μονάχου για την 11η αγωνιστική της Euroleague, δεν το χάρηκε όσο θα ήθελε όμως και ο λόγος είναι ο τραυματισμός του Σέιν Λάρκιν, ο οποίος θα μείνει εκτός δράσης για δύο μήνες.

Η τουρκική ομάδα είναι στο 4-7 μετά τις πρώτες 11 αγωνιστικές, δεν τα πάει και τόσο καλά δηλαδή και μάλλον θα τα πάει ακόμη χειρότερα το προσεχές δίμηνο καθώς θα αγωνίζεται χωρίς τον καλύτερό της παίκτη.

Ο Λάρκιν τραυματίστηκε στην αναμέτρηση με τη Μπάγερν την Παρασκευή (14/11) και μία μέρα μετά έγινε γνωστό πως οι εξετάσεις που έκανε έδειξαν ότι θα πρέπει να μείνει εκτός δράσης για δύο μήνες λόγω τραυματισμού στον αριστερό μηρό.

Τραυματισμός που προκαλεί πολύ μεγάλο πρόβλημα στην Εφές καθώς ο Λάρκιν είναι και φέτος ο καλύτερος παίκτης της, έχοντας κατά μέσο όρο 15,8 πόντους, 2,5 ριμπάουντ και 4,5 ασίστ στις πρώτες 11 αγωνιστικές της Euroleague.