Οι μετακινήσεις με τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς στην Αθήνα μπαίνουν και επίσημα σε μία νέα, πιο σύγχρονη εποχή καθώς ο ΟΑΣΑ ενεργοποιεί μια νέα ψηφιακή εφαρμογή, την ATH.ENA GO, η οποία θα δίνει τη δυνατότητα στους επιβάτες να χρησιμοποιούν μόνο το κινητό τους τηλέφωνο για να εκδίδουν και να χρησιμοποιούν τα εισιτήριά τους, χωρίς να χρειάζεται πλέον πλαστική κάρτα ή χάρτινο εισιτήριο. Η αλλαγή αυτή αποτελεί ένα ακόμη σημαντικό βήμα προς την ψηφιοποίηση των καθημερινών μετακινήσεων και την απλοποίηση της διαδικασίας για όλους τους χρήστες των αστικών συγκοινωνιών.

Η πιλοτική λειτουργία του νέου συστήματος ξεκινά από αύριο Σάββατο 15 Νοεμβρίου και θα εφαρμοστεί αρχικά σε ένα μέρος του δικτύου, ώστε να δοκιμαστεί και να εντοπιστούν τυχόν προβλήματα, πριν επεκταθεί σε όλα τα μέσα μεταφοράς της Αττικής (μετρό, λεωφορεία, τρόλεϊ, τραμ, προαστιακό). Μέσω της εφαρμογής, κάθε επιβάτης θα μπορεί να αγοράζει εισιτήρια και κάρτες διαφόρων τύπων, από απλά εισιτήρια 90 λεπτών μέχρι μηνιαίες και ετήσιες κάρτες, και να τις χρησιμοποιεί απευθείας από το κινητό του.

Μία από τις πιο σημαντικές λειτουργίες της ATH.ENA GO είναι ότι δεν θα απευθύνεται μόνο σε όσους πληρώνουν κανονικό κόμιστρο, αλλά θα καλύπτει και όλους τους δικαιούχους μειωμένων εισιτηρίων. Δηλαδή, άτομα άνω των 65 ετών, φοιτητές και σπουδαστές, παιδιά από 7 έως 12 ετών, πολύτεκνους, καθώς και άτομα με αναπηρία 67% και πάνω. Όλοι αυτοί, θα έχουν τη δυνατότητα να δηλώσουν στην εφαρμογή την κατηγορία στην οποία ανήκουν και να λαμβάνουν αυτόματα το ανάλογο μειωμένο εισιτήριο, χωρίς να χρειάζεται να προσκομίσουν έγγραφα στα εκδοτήρια, όπως συνέβαινε μέχρι σήμερα. Με λίγα λόγια, το κινητό θα λειτουργεί σαν προσωπική «έξυπνη κάρτα» για κάθε επιβάτη.

Το νέο σύστημα δεν προσφέρει απλώς ευκολία, αλλά φέρνει και αρκετές πρακτικές αλλαγές που θα διευκολύνουν τη μετακίνηση. Πρώτον, ο επιβάτης δεν θα χρειάζεται πια να σκέφτεται αν έχασε την κάρτα του ή αν πρέπει να την αντικαταστήσει σε περίπτωση που καταστραφεί. Όλα θα βρίσκονται αποθηκευμένα ψηφιακά στον λογαριασμό του και αν χαθεί ή κλαπεί το κινητό, το ψηφιακό εισιτήριο μπορεί να μεταφερθεί εύκολα σε άλλη συσκευή, χωρίς να χαθούν τα χρήματα. Επιπλέον, οι ανανεώσεις των εισιτηρίων θα μπορούν να γίνονται από οπουδήποτε, χωρίς ουρές σε εκδοτήρια και χωρίς μετρητά.

Παράλληλα, η εφαρμογή θα προσφέρει πλήρη εικόνα των διαδρομών που πραγματοποιεί ο επιβάτης, του υπολοίπου του και των χρεώσεων. Αυτό δίνει σε κάθε χρήστη τη δυνατότητα να ελέγχει ανά πάσα στιγμή τι πληρώνει και γιατί. Οι ελεγκτές στα μέσα μεταφοράς θα μπορούν επίσης να πραγματοποιούν έλεγχο με ψηφιακές συσκευές, πιο άμεσα και πιο εύκολα από ό,τι σήμερα, περιορίζοντας τις περιπτώσεις λαθρεπιβίβασης ή κακής χρήσης του συστήματος.

Ένα ακόμη πλεονέκτημα της νέας υπηρεσίας είναι η δυνατότητα διαχείρισης περισσότερων της μίας καρτών από τον ίδιο λογαριασμό. Αυτό μπορεί να φανεί ιδιαίτερα χρήσιμο σε οικογένειες με παιδιά, όπου, για παράδειγμα, ο γονιός θα μπορεί να φορτίζει την κάρτα του παιδιού απευθείας από το δικό του κινητό, χωρίς επιπλέον διαδικασίες ή μετακινήσεις.

Η χρήση της άυλης κάρτας αναμένεται επίσης να μειώσει σημαντικά το κόστος που επιβαρύνει τον ΟΑΣΑ σήμερα για την παραγωγή χάρτινων εισιτηρίων. Υπολογίζεται ότι κάθε χρόνο κυκλοφορούν περίπου 50 εκατομμύρια χάρτινα εισιτήρια, με κόστος 10 λεπτά το καθένα. Αυτό σημαίνει ότι η σταδιακή κατάργησή τους μπορεί να εξοικονομήσει γύρω στα 5 εκατομμύρια ευρώ ετησίως. Τα χρήματα αυτά μπορούν να αξιοποιηθούν για την ενίσχυση του συγκοινωνιακού έργου, όπως π.χ. για την αγορά νέων λεωφορείων ή τη βελτίωση της συχνότητας των δρομολογίων.

Παρότι το χάρτινο εισιτήριο δεν καταργείται άμεσα, είναι φανερό ότι η νέα κατεύθυνση στοχεύει σε μια πιο «έξυπνη» και ψηφιακή μετάβαση στις μετακινήσεις. Το ζητούμενο πλέον είναι η εφαρμογή να λειτουργήσει ομαλά, να εξασφαλιστεί επαρκής κάλυψη του δικτύου κινητής τηλεφωνίας, και να τηρούνται αυστηρά πρωτόκολλα για την προστασία των προσωπικών δεδομένων. Άξιο μνείας είναι τέλος πως σύμφωνα με τον ΟΑΣΑ, όλα τα στοιχεία των μετακινήσεων θα κρυπτογραφούνται πλήρως και δεν θα αξιοποιούνται για ατομική παρακολούθηση, παρά μόνο συνολικά για τη βελτίωση των δρομολογίων και της απόδοσης του συστήματος.