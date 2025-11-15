Μόνιμη πενταμελής επιτροπή η οποία αναλαμβάνει να βάλει σε «τάξη» στις καταγγελίες των πολιτών για φοροδιαφυγή πιάνει δουλειά στην ΑΑΔΕ. Με απόφαση του διοικητή της ΑΑΔΕ, Γιώργου Πιτσιλή, η Επιτροπή θα αξιολογεί την αξιοπιστία, τη σοβαρότητα και τη βαρύτητα κάθε πληροφορίας, ώστε να ανάβει το πράσινο φως για άμεσο ή στοχευμένο έλεγχο.

Στόχος είναι να αξιοποιηθούν συστηματικά οι πληροφορίες που φτάνουν καθημερινά στην Ανεξάρτητη Αρχή και να εντοπιστούν οι πραγματικά «μεγάλες» υποθέσεις όπως υποθέσεις που αφορούν παράνομο πλουτισμό, ξέπλυμα μαύρου χρήματος, απάτη ΦΠΑ.

Η Επιτροπή, με έδρα την Αθήνα, θα λειτουργεί για δύο έτη και θα συνεδριάζει τουλάχιστον δύο φορές τον μήνα. Πριν από κάθε συνεδρίαση, οι καταγγελίες συγκεντρώνονται και ελέγχονται ώστε να αποκλειστούν εκείνες που δεν εμπίπτουν στη φορολογική αρμοδιότητα όπως για παράδειγμα, τελωνειακά ή εργασιακά ζητήματα. Αυτές διαβιβάζονται άμεσα στις αντίστοιχες υπηρεσίες, χωρίς περαιτέρω αξιολόγηση.

Όσες καταγγελίες παραμείνουν προς αξιολόγηση καταχωρούνται στο σύστημα Case Management του Elenxis και μπαίνουν στη διαδικασία βαθμολόγησης.

Ποιες υποθέσεις προτεραιοποιούνται

Κάθε καταγγελία λαμβάνει βαθμό από 0 έως 4, με κριτήρια τη σημασία, τον κίνδυνο φοροδιαφυγής και την αναγκαιότητα άμεσης δράσης ως εξής:

-Με τον αριθμό 0 αξιολογούνται οι υποθέσεις χωρίς ενδιαφέρον, οι οποίες τίθενται στο αρχείο.

-Με τον αριθμό 1 βαθμολογείται η πληροφορία μικρού ενδιαφέροντος.

-Με τον αριθμό 2 η πληροφορία που είναι ενδιαφέρουσα και σημαντική και χρειάζεται περαιτέρω διερεύνηση.

-Με τον αριθμό 3 η πληροφορία που θεωρείται πολύ ενδιαφέρουσα, εξόχως σημαντική και διαβιβάζεται για διερεύνηση.

-Ο αριθμός 4 σημαίνει πως η πληροφορία ή η καταγγελία απαιτεί άμεση και ταχεία επέμβαση.

Ο τελικός βαθμός αξιολόγησης είναι εκείνος που συγκεντρώνει την πλειοψηφία των εισηγήσεων των μελών. Σε περίπτωση ισοψηφίας ή διαφωνίας, επικρατεί ο βαθμός που εισηγείται ο Πρόεδρος. Η Επιτροπή θεωρείται ότι συνεδριάζει νομίμως όταν μετέχουν όλα τα μέλη (τακτικά ή αναπληρωματικά). Οι συνεδριάσεις διεξάγονται εντός του κανονικού ωραρίου λειτουργίας των υπηρεσιών της ΑΑΔΕ ή σε χρόνο που καλύπτεται από υπερωριακή απασχόληση ενώ μπορούν να πραγματοποιούνται είτε δια ζώσης στις έδρες των υπηρεσιών είτε μέσω τηλεδιάσκεψης, σύμφωνα με τις οδηγίες του Προέδρου της Επιτροπής.

Με το νέο αυτό «φίλτρο», η ΑΑΔΕ επιχειρεί να διαχωρίζει γρήγορα τις πραγματικά σοβαρές υποθέσεις από τις πληροφορίες χαμηλής αξίας και να ενισχύει την αποτελεσματικότητα των ελέγχων.