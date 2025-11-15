Το κλίμα για τον Βινίσιους Ζούνιορ δεν είναι καλό στη Ρεάλ Μαδρίτης και η Τσέλσι φέρεται να είναι διατεθειμένη να προσφέρει μέχρι και 150 εκατ. ευρώ για την απόκτησή του.

Ο διεθνής Βραζιλιάνος επιθετικός έχει συμβόλαιο μέχρι το 2027 με την ισπανική ομάδα και ζητάει κάτι περισσότερο από 20 εκατ. ευρώ ετησίως για να το ανανεώσει. Η «βασίλισσα», όμως, δεν έχει καμία διάθεση να του προσφέρει αυτά τα λεφτά και σκέφτεται όλο και περισσότερο την πώλησή του.

Αυτό αναφέρουν ισπανικά δημοσιεύματα, σύμφωνα με τα οποία η Τσέλσι έχει ήδη εκφράσει το ενδιαφέρον της και έχει πάρει πληροφορίες για την υπόθεση, ετοιμάζοντας την πρότασή της. Μια πρόταση που θα φτάνει στα 150 εκατ. ευρώ, πράγμα που σημαίνει πως ο Βινίσιους θα είναι η πιο ακριβή μεταγραφή στην ιστορία των Λονδρέζων, αν οι Μαδριλένοι πουν το «ναι».

Ο 25χρονος Βραζιλιάνος άσος ανήκει από το καλοκαίρι του 2018 στη Ρεάλ και η φετινή ίσως είναι η τελευταία του σεζόν στην Ισπανία καθώς οι σχέσεις του με τον νέο προπονητή, Τσάμπι Αλόνσο, δεν είναι καθόλου καλές.