Σουίτες ξενοδοχείων, «βουνά» από χαρτονομίσματα, χρυσές λίρες, ράβδοι χρυσού, πολύτιμοι λίθοι και πλαστές επιταγές αποτελούσαν τη βιτρίνα του κυκλώματος που έταζε επενδύσεις σε καζίνο και άρπαζε τα χρήματα ανυποψίαστων πολιτών.

Αλλά και υψηλές γνωριμίες, με επιφανή πρόσωπα από τον χώρο της πολιτικής και της μουσικής. Οι φωτογραφίες με όλους αυτούς, επιδεικνύονταν μέσω των social media, προσδίδοντας κύρος στα μέλη της σπείρας.

Η δράση

Ο αρχηγός και ο υπαρχηγός πραγματοποιούσαν ραντεβού σε καζίνο. Εκεί, όπου ζητούσαν μεγάλα ποσά, με τη δέσμευση της επιστροφής του κεφαλαίου συν 20% επιπλέον κέρδους. Στην αρχή μάλιστα επέστρεφαν χρήματα στα θύματά τους.

«Μετά από έναν μήνα με κάλεσε ο συγκεκριμένος άνθρωπος, μου έδωσε τα χρήματα αυτά που είχαμε συμφωνήσει και στην πορεία, μετά από αυτά τα χρήματα που μου έδωσε, ήτανε πολύ πιεστικός έτσι ώστε να πάω και άλλα χρήματα», λέει θύμα.

Όταν ξεκίνησαν οι καθυστερήσεις, ζητούσαν ακόμη περισσότερα.

– Θύμα: Άρα το πενηντάρι αυτό που θα σου φέρω Τετάρτη, θα το πάρω σε έναν μήνα γιατί το χρειάζομαι.

– Αρχηγός: Σε έναν μήνα θα το πάρεις.

– Θύμα: Το άλλο το πενηντάρι το αφήνω μέσα.

– Αρχηγός: Ό,τι θέλεις.

Όταν, μάλιστα, τα θύματα πίεζαν για να λάβουν τα χρήματά τους, το κύκλωμα έστηνε «μαϊμού» ληστείες, ακόμη και συλλήψεις, προκειμένου να αποδείξει ότι τα χρήματα είχαν κάνει πλέον «φτερά».

«Και εκεί που πάει να μου δώσει την τσάντα, υποτίθεται με λίρες μέσα, ανοίγει μία πόρτα και εμφανίζονται 4 αστυνομικοί. Και λέει, ‘παράνομη διακίνηση λιρών, κατάσχουμε την τσάντα’, περνάνε στον (υπαρχηγό) χειροπέδες, εγώ καθόμουν εκεί κοιτούσα».

Η δομή

Το κύκλωμα είχε συγκεκριμένη δομή:

– Αρχηγός εμφανίζεται ένας 53χρονος άνδρας, απότακτος αστυνομικός.

– Υπαρχηγός ο γνωστός επιχειρηματίας, ιδιοκτήτης κέντρων μασάζ και συστηματικός χρήστης τον social media.

Μέλη:

– Η 44χρονη σύντροφος του αρχηγού.

– Ο 34χρονος σωματοφύλακας του υπαρχηγού.

– Ένας ακόμη 46χρονος.

Ο υπαρχηγός, που φέρεται να είχε κομβικό ρόλο, είχε καταφέρει να διεισδύσει ακόμη και στα άδυτα της Ελληνικής Αστυνομίας. Στις 7 Σεπτεμβρίου εμφανίζεται να μιλάει στη ΓΑΔΑ, με αφορμή μία χορηγία επιχειρηματιών στο ελληνικό FBI.

Ο γνωστός επιχειρηματίας, μιλώντας στο MEGA, υποστηρίζει ότι από την έρευνα δεν έχει προκύψει πως ο ίδιος καρπώθηκε οικονομικά οφέλη.

«Δεν εξανάγκασα ποτέ κανέναν. Δεν έχω πάρει χρήματα, ούτε είχα κάποια παράνομη δοσοληψία. Αυτό έχει προκύψει και από την έρευνα και θα αποδειχθεί και στην πορεία».

Έως τώρα έχουν συλληφθεί πέντε μέλη του κυκλώματος, με το παράνομο κέρδος τους να υπολογίζεται σε 1,3 εκατομμύρια ευρώ.