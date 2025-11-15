Η υπόθεση του 27χρονου Αλβανού Σούλο Χαλίλι από το Τεπελένι, που βρέθηκε δολοφονημένος και απανθρακωμένος μέσα στο αυτοκίνητό του στα Σκούρτα Βοιωτίας στις 8 Νοεμβρίου, έχει συγκλονίσει Ελλάδα και Αλβανία. Σήμερα, η επιστροφή της σορού του στην πατρίδα του συνοδεύτηκε από ένα σπάνιο και βαθιά φορτισμένο ανθρώπινο στιγμιότυπο.

Μια πομπή 40 αυτοκινήτων – Ένα τελευταίο ταξίδι γεμάτο πόνο

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Skiathoschannel.gr νωρίς το μεσημέρι του Σαββάτου 15 Νοεμβρίου, η νεκροφόρα με τη σορό του 27χρονου αναχώρησε από τη Λάρισα με προορισμό τα ελληνοαλβανικά σύνορα. Πίσω της σχηματίστηκε μια πομπή περίπου 40 αυτοκινήτων, συγγενών, φίλων και μελών της αλβανικής κοινότητας στην Ελλάδα, που αποφάσισαν να τον συνοδεύσουν στο τελευταίο του ταξίδι.

Η εικόνα ήταν συγκλονιστική: δεκάδες οχήματα σε μια ατέλειωτη σειρά να ακολουθούν σιωπηλά τη νεκροφόρα, σε μια άτυπη αλλά απόλυτα ανθρώπινη τελετή τιμής και αποχαιρετισμού.

Συγκίνηση στα Μετέωρα – Η πομπή έκανε στάση

Σύμφωνα με το αποκλειστικό φωτορεπορτάζ του Skiathoschannel.gr, η πομπή πραγματοποίησε στάση σε περιοχή κοντά στα Μετέωρα, όπου όσοι ακολουθούσαν άφησαν λίγα λεπτά για να τιμήσουν τον αδικοχαμένο νέο πριν συνεχίσουν προς την Αλβανία.

Το επιβλητικό τοπίο των βράχων, σε συνδυασμό με την απόλυτη σιωπή και τη βαριά ατμόσφαιρα πένθους, δημιούργησε μια εικόνα που δύσκολα ξεχνιέται.

Η υπόθεση που συγκλόνισε

Ο 27χρονος φέρεται να παρασύρθηκε στα Βίλια από μια γυναίκα που είχε γνωρίσει μέσω εφαρμογής κοινωνικής δικτύωσης, όμως αντί για ραντεβού βρέθηκε αντιμέτωπος με μια καλά οργανωμένη παγίδα.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες:

Κρατήθηκε αιχμάλωτος περίπου 24 ώρες,

Βασανίστηκε βάναυσα,

Πυροβολήθηκε,

Και στη συνέχεια η σορός του κατέληξε απανθρακωμένη μέσα στο αυτοκίνητό του στα Σκούρτα Βοιωτίας.

Η υπόθεση έχει προκαλέσει οργή, θλίψη και έντονο ενδιαφέρον στις δύο χώρες, ενώ οι αρχές συνεχίζουν εξονυχιστικές έρευνες για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των δραστών.

Ο αδικοχαμένος Σούλο Χαλίλι

Πλήθος κόσμου στο πλευρό της οικογένειας

Η παρουσία τόσων ανθρώπων στην πομπή δεν ήταν απλώς μια πράξη συμπαράστασης. Ήταν μια συλλογική κραυγή πόνου και δικαιοσύνης για έναν νέο που χάθηκε με τον πιο σκληρό τρόπο.

Η σορός του Σούλο Χαλίλι αναμένεται να φτάσει αργά τη νύχτα στο Τεπελένι, όπου η οικογένεια και η τοπική κοινότητα ετοιμάζονται να τον αποχαιρετήσουν.