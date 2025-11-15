Οι ΗΠΑ σχεδιάζουν μακροπρόθεσμα τη διαίρεση της Λωρίδας της Γάζας σε δύο ζώνες: μια «πράσινη ζώνη» υπό ισραηλινό και διεθνή στρατιωτικό έλεγχο, όπου θα ξεκινήσει η ανοικοδόμηση, και μια «κόκκινη ζώνη» που θα μείνει σε ερείπια.

Ξένες δυνάμεις προβλέπεται να αναπτυχθούν αρχικά μαζί με Ισραηλινούς στρατιώτες στην ανατολική Γάζα, σύμφωνα με στρατιωτικά έγγραφα των ΗΠΑ που επικαλείται ο Guardian και πηγές που γνωρίζουν τα αμερικανικά σχέδια.

Ένας Αμερικανός αξιωματούχος, που μίλησε υπό καθεστώς ανωνυμίας, δήλωσε: «Ιδανικά θα ήθελες να είναι όλη ενωμένη, αλλά αυτό είναι ουτοπικό. Θα πάρει χρόνο και δεν θα είναι εύκολο».

Τα σχέδια των ΗΠΑ εγείρουν σοβαρά ερωτήματα για την δέσμευση της Ουάσινγκτον να μετατρέψει την πρόσφατη εκεχειρία σε μια διαρκή πολιτική διευθέτηση με παλαιστινιακή διοίκηση σε ολόκληρη τη Γάζα — όπως είχε υποσχεθεί η κυβέρνηση Τραμπ.

Η αρχική πρόταση των ΗΠΑ, που υποστηρίζει το 20-σημειών σχέδιο ειρήνης του Τραμπ, προβλέπει τη δημιουργία μιας διεθνούς δύναμης σταθεροποίησης (International Stabilisation Force, ISF).

Στα έγγραφα που δημοσίευσε ο Guardian προβλέπονται ευρωπαϊκές συνεισφορές, με 1.500 στρατιώτες πεζικού από το Ηνωμένο Βασίλειο (ειδικοί σε εξουδετέρωση βομβών και στρατιωτική ιατρική), καθώς και έως 1.000 Γάλλους στρατιώτες για καθαρισμό δρόμων και ασφάλεια.

Η ιδέα προβλέπει αρχική ανάπτυξη της ISF σε “πράσινη ζώνη” με μερικές εκατοντάδες στρατιώτες, και βαθμιαία επέκταση σε πλήρη δύναμη περίπου 20.000.

Η δύναμη αυτή δεν θα επιχειρεί στη δυτική πλευρά της λεγόμενης “κίτρινης γραμμής” — το δυτικό τμήμα, όπου η Χαμάς φαίνεται να ανακτά επιρροή, θα μείνει εκτός του ελέγχου της ISF.

Σύμφωνα με το σχέδιο, η ανοικοδόμηση στην πράσινη ζώνη θα χρησιμοποιηθεί για να προσελκύσει Παλαιστίνιους κατοίκους, οι οποίοι ενδεχομένως να μετακινηθούν εκεί “καθώς προχωρά η ανακατασκευή και δημιουργούνται συνθήκες ευημερίας”.

Ωστόσο, υπάρχει κριτική ότι ο όρος «πράσινη ζώνη» μπορεί να θυμίζει αποτυχημένα παραδείγματα από το Ιράκ και το Αφγανιστάν, όπου δημιουργήθηκαν τμήματα υπό διεθνή έλεγχο, απομονωμένα από τον υπόλοιπο πληθυσμό.

Στο σχέδιο Τραμπ προβλέπεται επίσης η αποστρατιωτικοποίηση παλαιστινιακών οργανώσεων στη Γάζα και τελικά η αποχώρηση του ισραηλινού στρατού σε ένα «περίμετρο ασφαλείας». Η ISF θα υποστηρίξει αυτή τη μετάβαση και θα επιτρέψει την επανέναρξη της ανοικοδόμησης «για το καλό των κατοίκων της Γάζας».

Η ανάγκη για ανοικοδόμηση είναι οξυμμένη: πάνω από 80% των κτιρίων της Γάζας έχουν καταστραφεί ή υποστεί σοβαρές ζημιές, συμπεριλαμβανομένων σχεδόν όλων των σχολείων και των νοσοκομείων, σύμφωνα με στοιχεία του ΟΗΕ.

Παρά την εκεχειρία, η είσοδος ανθρωπιστικής βοήθειας περιορίζεται: ακόμη και βασικά είδη όπως οι στύλοι σκηνών απορρίπτονται από το Ισραήλ «λόγω δυνητικής στρατιωτικής χρήσης».

Σύμφωνα με το Guardian, σχεδόν 2 εκατομμύρια Παλαιστίνιοι παραμένουν συγκεντρωμένοι στη «κόκκινη ζώνη», η οποία καλύπτει λιγότερο από το μισό της επιφάνειας της Γάζας, σε κατάσταση πλήρους καταστροφής