Η Εθνική Ελλάδας άφησε πίσω της την εντός έδρας ήττα από την Κροατία και νίκησε με 101-84 εκτός έδρας τη Βόρεια Μακεδονία για τη 2η αγωνιστική του ομίλου της, στα προκριματικά του Eurobasket Γυναικών 2027.

Η Ελλάδα, όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, μπήκε στο παιχνίδι με 3/3 τρίποντα από Χριστινάκη, Σπανού και Κριμίλη, που τη βοήθησαν να φτάσει στο 4-11 (2’). Η συνέχεια όμως δεν ήταν αντίστοιχη με την γηπεδούχο ομάδα να πλησιάζει, να προσπερνά (12-11, 3’25’’) και να φτάνει στο +4 (18-14, 6’30’’) με την Στογιανόφσκα να ευστοχεί δύο φορές από τα 6μ75. Η αντίπαλος της Εθνικής Ομάδας χρησιμοποίησε και την γραμμή της φιλανθρωπίας, από την ομάδα είχε 6/7 βολές σε αντίθεση με 1/6 της Ελλάδας.

Από τη γραμμή πήρε μια ανάσα επιθετικά και το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα με τη Φασούλα να μετρά 3 /4 για το 21-19 (8’). Δύο λεπτά πριν την ολοκλήρωση της πρώτης περιόδου η Σαμ Γαλανόπουλος πάτησε στο παρκέ, στην πρώτη της παρουσία με τα γαλανόλευκα, ενώ Χριστινάκη και Λούκα έφεραν το παιχνίδι στα ίσια (23-23, 9’25’’).

Η Λούκα ήταν αυτή που έδωσε ξανά το προβάδισμα στην Ελλάδα με ένα ακόμη σουτ από μέση απόσταση (23-25, 10’15’’) με την Χριστινάκη να γίνεται διψήφια, την Γαλανόπουλος να μοιράζει τελικές πάσες και την Τσινέκε να οδηγεί στο +10 (25-35, 12’30’’). Καρλάφτη και Σπανού ακολούθησαν για το 29-40 (15’10’’).

Οι διεθνείς που ήρθαν από τον πάγκο έδωσαν σημαντικές βοήθειες με την Μποσγανά να διαμορφώνει το 36-50 (17’45”). H Φασούλα έγινε κι αυτή διψήφια, όπως νωρίτερα και η Σπανού, δίνοντας και την ασίστ στην Παυλοπούλου για το 39-57 (19’30”). Λίγο πριν την συμπλήρωση του εικοσαλέπτου η διαφορά έφτασε στο +20 από τα χέρια της Μποσγανά από τη γραμμή (39-59).

Η άμυνα έδωσε τον τόνο και με την επιστροφή στο παρκέ για το δεύτερο μισό του αγώνα με την διαφορά να φτάνει από το τρίποντο της Χριστινάκη στο +17 (45-72, 25′). Η οικοδέσποινα προσπάθησε να επιστρέψει και κατάφερε να μειώσει στους 15 (59-74, 28’40”). Πέντε συνεχόμενοι πόντοι της Μποσγανά έδωσαν μια λύση επιθετικά (59-79, 29’40”) με την Χατζηλεοντή να νικά το χρόνο για το 59-81 της τρίτης περιόδου.

Η απόσταση μειώθηκε για μία ακόμη φορά (77-88, 35’25”) με την Χέμπε να έχει πάρει το ρόλο της δημιουργού, φτάνοντας στις πέντε ασίστ για την ομάδα της. H Φασούλα ήταν εκεί για το 77-90 (36’10”), αλλά η γηπεδούχος ομάδα με το τρίποντο της Στογιανόφσκα πλησίασε στους οχτώ, δίνοντας μονοψήφια τιμή στην διαφορά (82-90, 36’50”).

Η Σπανού απάντησε κι αυτή με τρίποντο (82-93, 37’45”) με την Φασούλα να ακολουθεί για το +13 (82-95, 38’30”) και το +15 (84-99, 39’30”) και την Χριστινάκη να υπογράφει την… κατοστάρα και το 84-101.

Τα δεκάλεπτα: 23-23, 39-59, 59-81, 84-101

Βόρεια Μακεδονία (Αλεκσάνταρ Ασαντάνοφ): Χέμπε 16 (1), Νικόλοφ, Στογιανόφσκα 11 (3), Τασέφσκα, Νίκολιτς Ματ. 3 (1), Μιτρασίνοβιτς 23 (10 ασ., 9ρ.), Μίτρεβα 2, Σέλκοβα 19 (3), Νίκολιτς Μιλ., Τραϊκοφσκα, Κμετόφσκα 10, Νατσέφσκα.

Ελλάδα (Πέτρος Πρέκας): Κριμίλη 3 (1), Μποσγανά 11 (1), Παυλοπούλου 7 (1), Τσινέκε 2, Γαλανόπουλος 7 (1), Λούκα 6, Σπανού 15 (3), Χατζηλεοντή 3, Χριστινάκη 23 (3), Φασούλα 22, Καρλάφτη 2.