Σε ποινή φυλάκισης εννέα μηνών, με τριετή αναστολή, καταδίκασε το Αυτόφωρο τα 23 μέλη του Ρουβίκωνα που συνελήφθησαν όταν άνοιξαν πανό στο χώρο του μνημείου του Αγνώστου Στρατιώτη.

Πρόκειται για την πρώτη καταδίκη για το νέο νόμο που ψηφίστηκε και αφορά το Μνημείο.

Τα μέλη του Ρουβίκωνα ,που συνελήφθησαν χθες στο Σύνταγμα , οδηγήθηκαν το μεσημέρι στον εισαγγελέα ο οποίος άσκησε σε βάρος τους ποινική δίωξη για παραβίαση του νέου νόμου για το Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη, βία κατά υπαλλήλων και άρνηση δακτυλοσκόπησης, αδικήματα που τιμωρούνται σε βαθμό πλημμελήματος.

Η υπόθεση παραπέμφθηκε στο Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο στο εδώλιο του οποίου κάθισαν οι κατηγορούμενοι.

Τελικά , το δικαστήριο έκρινε ένοχους τους κατηγορούμενους μόνο για το αδίκημα της παραβίασης του νέου νόμου για το Μνημείο.

Υιοθετώντας δε την σχετική εισαγγελική πρόταση το δικαστήριο αθώωσε τους 23 για τις δύο αλλες κατηγορίες που αντιμετώπιζαν.

Μάλιστα , αναγνώρισε σε όλους το ελαφρυντικό των μη ταπεινών αιτίων.

Στις απολογίες οι κατηγορούμενοι ισχυρίστηκαν ότι προχώρησαν σε μία ολιγόλεπτη, συμβολική, διαμαρτυρία.