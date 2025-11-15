Η Εθνική Ελλάδας υποδέχεται τη Σκωτία για τα προκριματικά του Μουντιάλ 2026 και το σκορ είναι 3-2 μετά τα γκολ των Μπακασέτα (7′), Καρέτσα (57′), Τζόλη (63′), Ντόουκ (65′) και Κρίστι (70′).

Η ομάδα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς δεν έχει ελπίδες πρόκρισης στο Παγκόσμιο Κύπελλο, παρ’ όλα αυτά δεν είναι αδιάφορη καθώς θέλει τη νίκη για το γόητρο και μπήκε καλά στο παιχνίδι.

Στο 7′ ο Παυλίδης, μετά τη βαθιά μπαλιά του Βλαχοδήμου, πάτησε περιοχή και πλάσαρε, ο Γκόρντον απέκρουσε αλλά στην επαναφορά ο Μπακασέτας με σουτ έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα για το 1-0.

Στα τελευταία λεπτά του πρώτου ημιχρόνου και στα πρώτα του δεύτερου η Σκωτία είχε ευκαιρίες για να ισοφαρίσει, τελικά όμως ήταν η Ελλάδα αυτή που σκόραρε και πάλι. Στο 57′ ο Τεττέη τσίμπησε ωραία τη μπάλα και έφυγε γρήγορα στην αντεπίθεση, για να στρώσει τελικά στον Καρέτσα που με τελείωμα εντός περιοχής έγραψε το 2-0.

Το παιχνίδι πήγαινε καλά για την Εθνική ομάδα και στο 63′ τα πράγματα έγιναν ακόμη καλύτερα καθώς ο Τζόλης με δυνατό μακρινό σουτ έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα για το 3-0.

Αμέσως μετά όμως, στο 65′, ο Ντόουκ μείωσε από κοντά σε 3-1, μετά το γύρισμα του ΜακΓκιν, δίνοντας ξανά ελπίδες στους φιλοξενούμενους.

Η Σκωτία είχε αρχίσει να το πιστεύει ξανά και στο 70′ πλησίασε κι άλλο καθώς ο Κρίστι με κεφαλιά, μετά τη σέντρα του Ρόμπερτσον από αριστερά, έκανε το 3-2.