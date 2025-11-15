Η Εθνική Ελλάδας υποδέχεται τη Σκωτία στο Καραϊσκάκη (15/11, 21:45) για τα προκριματικά του Μουντιάλ 2026 και ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς δίνει θέση βασικού στον Χρήστο Μουζακίτη.

Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα δεν έχει, πλέον, ελπίδες για την πρόκριση στο Παγκόσμιο Κύπελλο καθώς αποκλείστηκε και μαθηματικά μετά τις ήττες σε Γλασκώβη και Κοπεγχάγη, αυτό όμως δεν σημαίνει πως είναι αδιάφορη.

Υποδεχόμενη τους Σκωτσέζους, οι οποίοι ισοβαθμούν με τη Δανία στην 1η θέση του ομίλου, η Εθνική ομάδα θέλει τη νίκη για το γόητρο, για το ranking της FIFA αλλά και για να τιμήσει όσους θα βρίσκονται στις εξέδρες και ο Γιοβάνοβιτς έδωσε θέση βασικού στον Μουζακίτη.

Συγκεκριμένα, ο Βλαχοδήμος θα είναι κάτω από τα δοκάρια, οι Βαγιαννίδης και Τσιμίκας στα δύο άκρα της άμυνας, οι Κουλιεράκης και Ρέτσος είναι οι στόπερ, οι Κουρμπέλης και Μουζακίτης στον άξονα, οι Τζόλης και Καρέτσας στα άκρα της επίθεσης και ο Μπακασέτας θα κινείται πίσω από τον προωθημένο Παυλίδη.

Η 11άδα της Ελλάδας: Βλαχοδήμος, Βαγιαννίδης, Κουλιεράκης, Ρέτσος, Τσιμίκας, Κουρμπέλης, Μουζακίτης, Μπακασέτας, Τζόλης, Καρέτσας, Παυλίδης.