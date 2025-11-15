Ο Φαν Ντερ Φάαρτ υπήρξε συμπαίκτης του Κριστιάνο Ρονάλντο στη Ρεάλ Μαδρίτης και σε δηλώσεις που έκανε ήθελε να τον αποθεώσει αλλά είπε και ατάκες που μάλλον δεν θα αρέσουν και τόσο στον Πορτογάλο.

Οι δυο τους δεν είχαν και τις καλύτερες σχέσεις, δεν ήταν φίλοι και μάλλον δεν πρόκειται να γίνουν, με τον παλαίμαχο Ολλανδό να χαρακτηρίζει «φανταστικό συμπαίκτη» τον CR7, χρησιμοποιώντας και μια… ιδιαίτερη ατάκα για να δείξει πόσο πολύ του άρεσε να δουλεύει καθημερινά στις προπονήσεις ώστε να βελτιώνεται.

«Ο Κριστιάνο Ρονάλντο ήταν ένας απίστευτος συμπαίκτης. Αλλά δεν τον έβλεπα πολύ επειδή ήταν πάντα απασχολημένος με τον εαυτό του. Κάποτε είπα ότι ήταν ο μόνος συμπαίκτης του οποίου το πέος δεν είχα δει ποτέ επειδή ήταν πάντα ο πρώτος που έφτανε και ο τελευταίος που έφευγε», είπε αρχικά ο Φαν Ντερ Φάαρτ και συνέχισε.

«Δεν εκτίμησε που το είπα αυτό! Είχε περισσότερη ενυδατική κρέμα στην τσάντα του από όλους τους άλλους παίκτες μαζί, αλλά ήταν… εντυπωσιακός. Δεν είχα ούτε το 5% του κινήτρου του στην προπόνηση. Ήταν φανταστικό να είμαι συμπαίκτης του».