Η Γαλλία νίκησε με 2-0 την Κολομβία και πήρε την πρόκριση για τους «16» του Μουντιάλ Κ17, το οποίο διεξάγεται στο Κατάρ, το αγωνιστικό κομμάτι όμως πέρασε σε δεύτερη μοίρα έπειτα από όσα έγιναν αμέσως μετά η λήξη.

Όπως αναφέρει η L’ Equipe, ένας παίκτης της Γαλλίας αποφάσισε να ειρωνευτεί έναν αντίπαλό του, με αποτέλεσμα ο Κολομβιανός να τον πάρει στο κυνήγι για να του ζητήσει τον λόγο. Αμέσως μπήκαν στο σκηνικό και οι συμπαίκτες του, με την κατάσταση να ξεφεύγει.

Ήταν τέτοια τα νεύρα που επικρατούσαν ώστε ο καυγάς να συνεχιστεί στο διπλανό γήπεδο όπου την ίδια ώρα έπαιζε η Αργεντινή με το Μεξικό ενώ αποφάσισαν να εμπλακούν και συγγενείς των παικτών, οι οποίοι κατέβηκαν από τις εξέδρες στον αγωνιστικό χώρο για να πάρουν μέρος στον καυγά.

Ένας φυσιοθεραπευτής της Γαλλίας βρέθηκε ξαφνικά στο έδαφος και δέχθηκε επίθεση από Κολομβιανούς, με την κατάσταση να ηρεμεί έπειτα από κάποια λεπτά και αφού πρώτα επενέβησαν οι άνθρωποι της ασφάλειας του γηπέδου.