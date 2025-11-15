Η Εθνική Ελλάδας υποδέχεται τη Σκωτία (15/11, 21:45) για τα προκριματικά του Μουντιάλ 2026 και ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς κάλεσε τον Μάριο Βήχο στη θέση του τραυματία Δημήτρη Γιαννούλη.

Ο Γιαννούλης τέθηκε νοκ άουτ για τον αγώνα με τους Σκωτσέζους λόγω ενόχλησης στον δικέφαλο και λίγες ώρες πριν την έναρξη του παιχνιδιού ο Γιοβάνοβιτς κάλεσε στη θέση τον Βήχο.

Ο 25χρονος αριστερός μπακ του Λεβαδειακού είναι ένας από τους πολλούς παίκτες της ομάδας του που έχουν ξεχωρίσει με την απόδοσή του τη φετινή σεζόν, έχοντας μέχρι στιγμής ένα γκολ και μία ασίστ σε 14 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις.

Η Εθνική ομάδα δεν έχει, δυστυχώς, ελπίδες πρόκρισης στο Μουντιάλ 2026, το παιχνίδι με τη Σκωτία όμως δεν είναι αδιάφορο, όχι μόνο λόγω γοήτρου αλλά και για το ranking της FIFA.