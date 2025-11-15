Στην Αργεντινή και γενικά στη Νότια Αμερική έχουμε δει να συμβαίνουν πολλά τρελά ή άσχημα σε ποδοσφαιρικά γήπεδα και ακόμη ένα συνέβη τώρα, με τον 35χρονο Τζόναθαν «Κόρτο» Σμιθ να περνάει την πόρτα του χειρουργείου καθώς τού… κάρφωσαν κλειδί αυτοκινήτου στο μέτωπό του.

Ο Σμιθ είχε πάει στο γήπεδο για να δει την κόρη του σε ποδοσφαιρικό αγώνα κοριτσιών κάτω των 16 ετών αλλά τα πράγματα δεν εξελίχθηκαν καλά… Κάποιοι από τους γονείς που ήταν εκεί προκαλούν πρόβλημα με τη συμπεριφορά τους και η κατάσταση δεν άργησε να ξεφύγει, με τις παίκτριες να μπλέκουν στο σκηνικό.

Μέσα σε όλα αυτά, με την αστυνομία να έχει επέμβει για να αποκαταστήσει την τάξη, κάποιος… κάρφωσε κλειδί αυτοκινήτου στο μέτωπο του Σμιθ, η κόρη του οποίου επίσης δέχθηκε κάποια χτυπήματα, με συνέπεια να τραυματιστεί ελαφρά.

Ο 35χρονος ποδοσφαιριστής ομάδων μικρότερων κατηγοριών, μεταφέρθηκε τελικά στο νοσοκομείο και υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση άμεσα, με τους γιατρούς να ανακοινώνουν πως ευτυχώς το κλειδί δεν επηρέασε τις φλέβες ή τις αρτηρίες, ενώ ο δράστης της επίθεσης, ο 40χρονος Γκαστόν Ομάρ Άλβαρες, δεν είχε καταλάβει ότι υπήρχε αστυνομία στον χώρο και ζητούσε να του επιστραφεί το κλειδί του αυτοκινήτου, όπως αναφέρουν τα ΜΜΕ.