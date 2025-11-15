Έπειτα από δύο συνεχόμενες ήττες στη Stoiximan Basket League, η ΑΕΚ επέστρεψε στις νίκες με το 103-82 κόντρα στο Μαρούσι εκτός έδρας και ανέβηκε στο 5-2 μετά τις πρώτες 7 αγωνιστικές.

Με φόρα από τη νίκη κόντρα στη Ρίγα για το Basketball Champions League, οι «κιτρινόμαυροι» πήραν από νωρίς το προβάδισμα και παρέμεναν συνεχώς μπροστά, με τους γηπεδούχους όμως να είναι σταθερά κοντά.

Το πρώτο δεκάλεπτο ολοκληρώθηκε με το σκορ 24-28 και η είσοδος του Κουζμίνσκας στο δεύτερο βοήθησε την Ένωση να ξεφύγει με 38-32, πριν έρθει η αντίδραση του Αμαρουσίου που κατάφερε να ισοφαρίσει (40-40) στο 37′.

Ο «δικέφαλος αετός» πήρε ξανά το προβάδισμα, ήταν στο +5 (48-43) στο τέλος του πρώτου ημιχρόνου και στα μισά της τρίτης περιόδου πήγε και στο +8 (65-57), με το Μαρούσι να προσπαθεί να μειώσει και τις δύο ομάδες να μπαίνουν στο τελευταίο δεκάλεπτο με το σκορ στο 71-77.

Οι γηπεδούχοι προσπάθησαν να πλησιάσουν, η ΑΕΚ όμως ήλεγχε την κατάσταση και ανέβασε την απόδοσή της στα τελευταία λεπτά, με αποτέλεσμα όχι απλά να νικήσει αλλά να αυξήσει κατά πολύ και τη διαφορά, επικρατώντας τελικά με 103-82.

Τα δεκάλεπτα: 24-28, 43-48, 71-77, 82-103