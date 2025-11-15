Η επίσκεψη του προέδρου της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι στην Αθήνα σχετίζεται άμεσα με τις ενεργειακές εξελίξεις, τις συμφωνίες που υπέγραψε πρόσφατα η κυβέρνηση με τις ΗΠΑ αλλά και με τον λεγόμενο Κάθετο Διάδρομο.

Η πρωτοβουλία του Vertical Gas Corridor αφορά τη διασύνδεση επτά χωρών, Ελλάδα, Βουλγαρία, Ρουμανία, Ουκρανία, Ουγγαρία, Σερβία και διαμορφώνει για πρώτη φορά μια ενιαία οικονομική και γεωπολιτική ζώνη που αφορά 100 εκατομμύρια πολίτες.

Και είναι η πρώτη φορά που οι χώρες αυτές θα κληθούν να συνεργαστούν καθώς ιστορικά, οι πόλεμοι αλλά και τα φυσικά εμπόδια, δεν επέτρεπε να αναπτυχθούν ενιαία. Η συγκύρια επίσης ευνοεί καθώς

η Ευρωπαική Ενωση θέλει να απεξαρτηθεί από το ρωσικό φυσικό άεριο.

Επίσης ο Turk Stream που μεταφέρει το ρωσικό αέριο στη Νοτιοανατολική Ευρώπη θα χρειαστεί να σταματήσει το 2028, κάτι που δημιουργεί νέες ευκαιρίες για δημιουργία νέων υποδομών και

εναλλακτικών πηγών τροφοδοσίας καθώς το υγροποιημένο φυσικό αέριο θα είναι όλο και πιο απαραίτητο στη ζωή μας.

Η Ελλάδα αποκτά ρόλο πύλης εισόδου όχι μόνο στον ενεργειακό τομέα αλλά και σε άλλα προιόντα που φτάνουν από την Ασία μέσω σιδηροδρομικών και εμπορικών διαδρομών.

Χαμένη φαίνεται να βγαίνει η Τουρκία η οποία εισπράττει τέλη διέλευσης για τις ροές αυτές και κάθε περιορισμός των ροών σημαίνει απώλεια εσόδων για τα τουρκικά ταμεία. Δεν υπάρχουν επίσημα στοιχεία για το ύψος των τελών διέλευσης, ωστόσο με βάση το γεγονός ότι από τον TurkStream διέρχονταν περίπου 15 bcm φυσικού αερίου προς την Ευρώπη ετησίως, οι εκτιμήσεις κάνουν λόγο για ετήσια τέλη ύψους περίπου 1 δισεκατομμυρίου δολαρίων.

Το ποσό μοιάζει υψηλό, ωστόσο για το ΑΕΠ της Τουρκίας που ξεπερνά το 1 τρισεκατομμύριο δολάρια, είναι διαχειρίσιμο. Και είναι ένα ποσό, που η Άγκυρα θα πρέπει να βρει άλλους τρόπου για να το καλύψει.

Με το ρωσικό φυσικό αέριο να γίνεται όλο και πιο φθηνό, λόγω των πιο αυστηρών ευρωπαϊκών περιορισμών, πολλοί αναλυτές επισημαίνουν ότι μια εναλλακτική για την Άγκυρα να πουλάει ρωσικό αέριο ως τουρκικό θα ήταν λύση. Αυτό όμως θα προκαλέσει την περαιτέρων ενόχληση του

Ντόναλντ Τραμπ που έχει ζητήσει την απεξάρτηση της Αγκυρας από τη Μόσχα.

Και ερχόμαστε τώρα στη σημασία της επίσκεψης Ζελένσκι. Η ουκρανική πλευρά αναζητά πρόσθετους όγκους ήδη από τον φετινό χειμώνα, με στόχο αύξηση 30% στις εισαγωγές φυσικού αερίου, καθώς οι ζημιές σε υποδομές από τις ρωσικές επιθέσεις και τα περιορισμένα αποθέματα δημιουργούν πιεστικές ανάγκες. Σε αυτό το πλαίσιο, η Ελλάδα προβάλλεται ως αξιόπιστος διαμετακομιστικός κόμβος: διαθέτει ώριμες θαλάσσιες πύλες εισαγωγής, ενισχύει την εγχώρια συμπίεση και μεταφορά στη Κομοτηνή τη Θεσσαλία και προωθεί την αναβάθμιση των διασυνδέσεων με Βουλγαρία–Ρουμανία .

Το γεωοπολιτικό παζλ έχει πολλά κομμάτια, όλες οι χώρες διεκδικούν να είναι κερδισμένες και ίσως για αυτό η Τουρκία έχει αποφύγει να σηκώσει τους τόνους της επιθετικότητας απέναντι στην Ελλάδα.